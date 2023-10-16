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Армию США могут привлечь к освобождению заложников в Газе - Кирби

Анна Ярославская
16 октября 2023, 07:37 обновлено 16 октября, 07:45
Пропавшими без вести в Израиле после нападения террористов ХАМАС считаются 15 американцев. Возможно, не все они являются заложниками боевиков.
Ария США, Джон Кирби
Армия США может быть привлечена для освобождения заложников / Коллаж: Главред, фото: army.mil, скриншот

Американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в воскресенье, 15 октября.

По его словам, конкретно в данный момент у американских властей нет планов отправлять военных для освобождения заложников, однако это не означает, что такое решение позже не будет принято, передает издание The Hill.

Кирби отметил, что не будет "исключать что-либо", когда речь идет про граждан США, оказавшихся в плену террористов.

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Как известно, пропавшими без вести в Израиле после нападения террористов ХАМАС считаются 15 американцев. Однако в Госдепе сказали, что не исключают того, что не все они являются заложниками боевиков.

По словам чиновника Белого дома, из Сектора Газа поступает очень мало информации о заложниках и для того, чтобы работать над конкретными вариантами их спасения, нужно иметь больше данных. В частности пока нет информации о местонахождении и количестве плененных боевиками ХАМАС людей.

Как сообщал Главред, 15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Ранее в Израиле сделали заявление, согласно которому ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения "Нухба" террористов ХАМАС Али Кадхи. Он руководил нападением боевиков на южные израильские общины.

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