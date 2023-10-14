Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

В Израиле сделали заявление, согласно которому ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения "Нухба" террористов ХАМАС Али Кадхи. Он руководил нападением боевиков на южные израильские общины.
Как сообщили в ЦАХАЛ, командир "Нухба" спецназа ХАМАС Али Кадхи, который руководил нападением на Израиль 7 октября, ликвидирован в результате удара дроном по одному из объектов в Секторе Газа.
Согласно информации израильской армии, Кадхи был арестован Израилем еще в 2005 году за похищение и убийство израильтян. Был освобожден после обмена пленными в 2011 году.
Террористы ХАМАС напали на Израиль
Утром 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли удары по территории израильского государства с суши, моря и воздуха. В Израиле заявили, что боевики выпустили более 2200 ракет.
Военно-политический кабинет Израиля запустил пункт "40 аллеф", который предусматривает объявление войны. Таким образом, Иерусалим впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Ряды израильской армии пополнили 300 тысяч мобилизованных.
Армия Израиля 13 октября рейдом вошла в Сектор Газа. Израильтяне сообщили, что военные проводят операции с целью ликвидации террористов и освобождения пленных. Также ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по Газе.
Другие новости:
- "Мы начали, Израиль победит": Нетаньяху показал кадры ударов по Сектору Газа
- США могут вступить в войну в Израиле: эксперт сообщил детали переговоров
- Нетаньяху не забудет Путину войну в Израиле и будет тайно помогать Украине – Розумный