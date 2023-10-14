Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

Армия обороны Израиля ликвидировала командира спецназа террористов ХАМАС Али Кадхи в результате удара беспилотника по объекту в Секторе Газа.

https://glavred.info/world/izrail-obyavil-o-likvidacii-odnogo-iz-glavarey-hamas-kotoryy-rukovodil-napadeniem-10508272.html Ссылка скопирована

Израиль в результате авиаудара ликвидировал одного из командиров ХАМАС / Скриншот видео twitter.com/IAFsite

В Израиле сделали заявление, согласно которому ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения "Нухба" террористов ХАМАС Али Кадхи. Он руководил нападением боевиков на южные израильские общины.

Как сообщили в ЦАХАЛ, командир "Нухба" спецназа ХАМАС Али Кадхи, который руководил нападением на Израиль 7 октября, ликвидирован в результате удара дроном по одному из объектов в Секторе Газа.

Согласно информации израильской армии, Кадхи был арестован Израилем еще в 2005 году за похищение и убийство израильтян. Был освобожден после обмена пленными в 2011 году.

видео дня

Террористы ХАМАС напали на Израиль

Утром 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли удары по территории израильского государства с суши, моря и воздуха. В Израиле заявили, что боевики выпустили более 2200 ракет.

Военно-политический кабинет Израиля запустил пункт "40 аллеф", который предусматривает объявление войны. Таким образом, Иерусалим впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Ряды израильской армии пополнили 300 тысяч мобилизованных.

Армия Израиля 13 октября рейдом вошла в Сектор Газа. Израильтяне сообщили, что военные проводят операции с целью ликвидации террористов и освобождения пленных. Также ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по Газе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.