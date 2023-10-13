Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

Израильские военные собираются ликвидировать террористов и освободить пленных.

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ЦАХАЛ зашел в Сектор Газа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла на территорию Сектора Газа. Военные проводят рейды. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Израильские военные хотят ликвидировать террористов и найти людей, которые были незаконно вывезены из Израиля. Военно-воздушные силы страны продолжили наносить удары по объектам ХАМАСа.

Солдатам удалось собрать улики, которые могут помочь найти заложников. Сообщается, что ЦАХАЛ ликвидировал объекты инфраструктуры и террористические объекты на территории Сектора Газа. Также были уничтожены установки, которые выпустили в сторону Израиля противотанковые ракеты.

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль задействовал бронетанковые и пехотные войска. Об этом сообщает The Times of Israel. По данным издания боевики ХАМАС взяли в заложники и вывезли на территорию Сектора Газа 150-200 человек.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет.

8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Позже Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС. В Генеральном штабе армии Израиля назначили ответственного за защиту террористов ХАМАС и заявили, что на днях нанесут сокрушительный удар по боевикам.

Стало известно о том, что конфликт в Израиле может накалиться. Ливанские террористы из организации "Хезболла" заявили о готовности воевать против Израиля. Боевики утверждают, что вступят в бой против Израиля, "когда наступит подходящее время".

После этого Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля. Общую позицию на встрече согласовали лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

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