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Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС: в ЦАХАЛ сделали заявление

Андрей Ганчук
12 октября 2023, 20:25 обновлено 12 октября, 20:36
В Генеральном штабе Армии обороны Израиля назвали ответственного за нападение террористов ХАМАС и заявили, что нанесут сокрушительный удар по боевикам.
Израиль, война Израиль
ЦАХАЛ ответственен за безопасность, но 7 октября, когда напали террористы ХАМАС, обеспечить безопасность не смогли - глава Генштаба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Армия Израиля должна была обеспечить безопасность своего государства и общества, но не справилась с такой задачей. Будет проведено расследование, в ходе которого установят виновных. Ответственным за нападение ХАМАС является правитель Сектора Газа Яхья Синвар. Об этом заявил руководитель Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Как сообщает Новости Израиля, власти Израиля установят виновных в провале мероприятий, направленных на защиту государства и граждан.

"ЦАХАЛ ответствен за безопасность страны и ее граждан, но в субботу утром в районе сектора Газа мы обеспечить эту безопасность не смогли. Мы разберемся и проведем расследование. Но сейчас время войны", - сказал Халеви.

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Также он добавил, что сейчас не стоит критиковать военных, которые и в день военного вторжения террористов совершили немало подвигов – они немедленно вступили в бой, чтобы остановить вражескую атаку.

Кроме того, глава Генштаба назвал правителя Сектора Газа виновным в нападении боевиков ХАМАС на Израиль.

"За это отвратительное нападение ответствен Яхья Синвар, правитель сектора Газа, и поэтому он и все, кто ему подчиняется, приговорены к смерти. Мы атакуем их, мы разобьем их и разрушим всю их систему", - подчеркнул Герци Халеви.

Нападение террористов ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли удары по центральной и южной части страны с моря, воздуха и суши. Боевики провели свои атаки с Сектора Газа. По данным Иерусалима, террористы выпустили по израильской территории более 2200 ракет.

На следующий день, 8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа, заявили в Минобороны страны 10 октября. Как полагают в ведомстве, война может продлиться несколько недель или месяцев.

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сектор Газа ЦАХАЛ новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
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