Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

Министр обороны Израиля заявил, что эта война может продлиться несколько недель или месяцев.

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Израиль переходит к полноценному наступлению / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа. Война может продлиться несколько недель или даже месяцев. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщает Times of Israel.

Министр снял все ограничения, чтобы восстановить контроль над территорией.

"ХАМАС хотел перемен в Секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Это займет недели или месяцы", - сказал Галант. видео дня

Он добавил, что израильская армия уничтожит всех, кто убивал и обезглавливал людей. Галант утверждает, что не стоит ждать компромиссов.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

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