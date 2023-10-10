100 тысяч солдат и тысячи танков: операция в Секторе Газа началась

Армия Израиля начинает крупномасштабную атаку на объекты ХАМАСа в секторе Газа с применением авиации. Уже есть первые результаты ударов. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.
"Военные самолеты ЦАХАЛа недавно атаковали ряд террористических объектов террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа. Среди прочего, самолеты атаковали военный комплекс и склад оружия", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛа.видео дня
В пресс-службе израильской армии также сообщили, что было атаковано помещение боевого управления в Западной Джабалии, которое использовалось террористической организацией ХАМАС для направления терроризма против Государства Израиль.
В то же время, в Газу могут войти до 100 000 израильских военных. Такую оценку приводит военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.
По его словам, за последние дни авиация Израиля поразила более 1700 целей в Газе в рамках подготовки к сухопутной части операции "Железные мечи".
Всего в Газе проживают около 2 млн человек, половина из них дети. Среди них укрываются около 100 000 террористов ХАМАС.
Командование ЦАХАЛ предупредило жителей семи зон на севере и востоке анклава, что они должны бежать, так как там вскоре начнутся бои. Чтобы стимулировать их скорее покинуть дома, Израиль ввёл полную блокаду Газы.
"Израильские военные стратеги планируют, что в Газу войдут до 100 000 солдат и тысячи единиц танков и бронетехники. По мнению наблюдателей, именно эта фаза операции станет самой кровавой. Не только для ХАМАС и ЦАХАЛ, но и для мирных жителей Газы", - отмечает Юлиан Рёпке.
Он также добавил, что возможно, в какой-то момент Израиль и Египет откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским.
Нападение на Израиль
Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что развязанные против Украины и Израиля войны являются проявлением одного и того же зла. Он отметил, что израильские журналисты, которые были в Буче, говорят, что видели такие же преступления. Миру нужно объединиться, чтобы побороть терроризм.
В свою очередь, племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.
После этого, террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. В разговоре с журналистами чиновник ХАМАС Муссу Абу Марзука заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".
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