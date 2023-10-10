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100 тысяч солдат и тысячи танков: операция в Секторе Газа началась

Юрий Берендий
10 октября 2023, 13:25
Израиль начинает широкомасштабную операцию на территории сектора Газа в качестве ответа на террористическое нападение со стороны ХАМАСа на прошлой неделе.
Армия Израиля, танки
Операция в Секторе Газа началась / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Армия Израиля начинает крупномасштабную атаку на объекты ХАМАСа в секторе Газа с применением авиации. Уже есть первые результаты ударов. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

"Военные самолеты ЦАХАЛа недавно атаковали ряд террористических объектов террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа. Среди прочего, самолеты атаковали военный комплекс и склад оружия", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛа.

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В пресс-службе израильской армии также сообщили, что было атаковано помещение боевого управления в Западной Джабалии, которое использовалось террористической организацией ХАМАС для направления терроризма против Государства Израиль.

В то же время, в Газу могут войти до 100 000 израильских военных. Такую оценку приводит военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, за последние дни авиация Израиля поразила более 1700 целей в Газе в рамках подготовки к сухопутной части операции "Железные мечи".

Всего в Газе проживают около 2 млн человек, половина из них дети. Среди них укрываются около 100 000 террористов ХАМАС.

Командование ЦАХАЛ предупредило жителей семи зон на севере и востоке анклава, что они должны бежать, так как там вскоре начнутся бои. Чтобы стимулировать их скорее покинуть дома, Израиль ввёл полную блокаду Газы.

"Израильские военные стратеги планируют, что в Газу войдут до 100 000 солдат и тысячи единиц танков и бронетехники. По мнению наблюдателей, именно эта фаза операции станет самой кровавой. Не только для ХАМАС и ЦАХАЛ, но и для мирных жителей Газы", - отмечает Юлиан Рёпке.

Он также добавил, что возможно, в какой-то момент Израиль и Египет откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским.

Нападение на Израиль

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что развязанные против Украины и Израиля войны являются проявлением одного и того же зла. Он отметил, что израильские журналисты, которые были в Буче, говорят, что видели такие же преступления. Миру нужно объединиться, чтобы побороть терроризм.

В свою очередь, племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

После этого, террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. В разговоре с журналистами чиновник ХАМАС Муссу Абу Марзука заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".

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Израиль ЦАХАЛ Нападение ХАМАС на Израиль
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