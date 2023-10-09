Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было - Нетаньяху

Израиль мощно атакует Сектор Газа, равных которому по мощности ранее не проводилось.

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Израиль переходит к массированной атаке / коллаж: Главред, фото: соцсети

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль совершил переход к крайне масштабному атакующему маневру, равных которому по мощности ранее не проводилось.

"Мы боремся за наш дом, за наше существование и мы одержим победу. Эти животные убивали детей, женщин и стариков. Кошмар, которого мир не видел со времен ИГИЛ. Целые семьи с детьми казнены. Столько ужаса, что я даже не могу описать все словами. Мы всегда знали, что из себя представляет ХАМАС, теперь это знает весь мир. ХАМАС-это ИГИЛ, и мы уничтожим их ровно так же, как был уничтожен ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит", - отметил Нетаньяху во время обращения к народу.

Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

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Ситуация в Израиле: что известно

Напомним, что Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны". Премьер Нетаньяху объявил, что первый этап военной операции уже заканчивается. По состоянию на утро 8 октября было известно о около 300 погибших в Израиле.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

Нетаньяху показал кадры ударов по Сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео на фоне заявлений ЦАХАЛа о том, что израильтяне усилили интенсивность ударов по газу.

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