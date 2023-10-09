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Война в Израиле: Зеленский сделал важное заявление после совещания с разведкой

Яна Ставская
9 октября 2023, 21:39 обновлено 9 октября, 21:47
Сегодня украинский президент провел совещания с руководителями разведок и сделал определенные выводы.
Война в Израиле: Зеленский сделал важное заявление после совещания с разведкой
Зеленский подчеркнул, что Россия ищет выгоду от войны в Израиле / Коллаж: Главред, Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке.

Такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении после совещания с ГУР и внешней разведкой.

"Провел совещание с руководителями нашей разведки - ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по Израилю и ситуации вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Зеленский.

видео дня

Он добавил, что "это имеет принципиальное значение не только для нас, Украины, но и для всей Европы".

"По имеющейся очень четкой информации, Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий - и этим помогло бы России уничтожать свободу в Европе", - отметил президент.

Зеленский отметил, что мир видит, как российские пропагандисты злорадствуют, "как иранские друзья Москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль".

"И все это значительно большая угроза, чем мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать и готовим соответствующие шаги. И главное - защищаем необходимость максимального единства мира", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также сказал, что переговорил с членами НАТО и подчеркнул в этих разговорах, что отныне каждой стране надо выбирать, как защищаться, "а не оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх".

Война в Израиле - последние новости

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Сегодня, 9 октября, после серии атак на район Аль-Фуркан Иерусалим официально начал наступательную операцию на сектор Газа. Израиль стремится уничтожить всю ячейку ХАМАСа.

Россия же, в свою очередь, пытается найти выгоду от эскалации израильско-палестинского конфликта и развернула новую серию ИПСО. В частности, по данным ГУР, оккупанты передали террористам ХАМАС "затрофеенное" украинское оружие, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в продаже боевикам западного вооружения.

По мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, главная задача России - сорвать поставки вооружения в Украину. Но отвлечь внимание от Украины России вряд ли удастся.

"Единственное, что может повлиять, то это развязывание войны на Ближнем Востоке руками Ирана. Для этого Кремль будет оказывать Ирану военную помощь в виде поставок оружия и ядерных технологий. Это выгодно России, ведь тогда она сможет попытаться повысить цену на нефть до 200 долларов. Однако здесь РФ войдет в противоречие с другими странами. Прежде всего - с Китаем, ведь ему новая война и рост цен на нефть не интересны", - сказал Загородний в комментарии Главреду.

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