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Уникальная для Израиля ситуация: экс-глава ЦРУ раскрыл детали вторжения ХАМАСА

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 18:29 обновлено 9 октября, 18:36
Если Израиль начнет борьбу с "Хезболла" на севере своей территории, может начаться "более широкая региональная война с Ираном", считает Джереми Баш.

Израиль, ХАМАС
Террористам ХАМАС еще никогда не удавалось настолько серьезно прорвать оборону Израиля - бывший глава ЦРУ / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Израилю никогда не приходилось сталкиваться с таким наземным военным вторжением, которое произошло при нападении террористов ХАМАС. Ранее боевикам не удавалось так прорвать оборону и устраивать репрессии в населенных пунктах вдоль Сектора Газа. Если Иерусалим начнет борьбу с "Хезболлой" на севере, есть риск расширения региональной войны с Ираном. Об этом заявил бывший глава штаба ЦРУ Джереми Баш.

Как сообщает Sky News, он рассказал о том, что Израилю еще не доводилось сталкиваться с таким наземным военным вторжением со стороны террористов.

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"Террористы приплыли на лодке, они прилетели на параплане, они делали и то, и другое раньше, но никогда раньше им не удавалось проделать 15 дыр в укрепленном пограничном заборе и въезжать в Израиль на транспортных средствах и устраивать массовые убийства во всех деревнях и городах вдоль сектора Газа, - объяснил ситуацию Баш.

По его словам, израильтяне уже привыкли к сиренам, бомбоубежищам и работе Железного купола, но с подобными прецедентами еще не сталкивались.

"Но никогда раньше им не приходилось сталкиваться с наземным вторжением и военным нападением террористов в их домах, общественных центрах, деревнях", - добавил бывший руководитель ЦРУ.

Также Джереми Баш подчеркнул, что захват террористами заложников серьезно осложняет ситуацию для израильской армии. В том случае, если Израиль начнет борьбу с боевиками "Хезболла", которых финансирует Иран, ситуация может указывать на "более широкую региональную войну между Израилем и Ираном".

Террористы ХАМАС вторглись в Израиль

Террористическая группировка ХАМАС 7 октября утром напала на Израиль. Боевики наносили удары по центральной и южной части государства с моря, суши и воздуха. Они били с Сектора Газа. Террористы запустили более 2200 ракет по Израилю.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Военно-политический кабинет активировал пункт "40 аллеф", который предусматривает объявление войны. Также Иерусалим собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа, о чем заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху президенту США Джо Байдену. По данным СМИ, американский источник сообщил, что Байден не стал отговаривать Нетаньяху от военной операции, поскольку Штаты поддерживают право Иерусалима на оборону.

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