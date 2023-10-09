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"Мы начали, Израиль победит": Нетаньяху показал кадры ударов по Сектору Газа

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 20:08 обновлено 9 октября, 20:20
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео на фоне заявлений ЦАХАЛА о том, что израильтяне усилили интенсивность ударов по Газе.
Сектор Газа
ХАМАС начал войну, мы восстановим безопасность нашей страны - Нетаньяху / Twitter Б.Нетаньяху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в два раза усилила интенсивность ударов по Сектору Газа. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху опубликовал кадры ударов войск по анклаву.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в понедельник, 9 октября, израильская армия в два раза увеличила интенсивность ударов по Сектору Газа, откуда на Израиль напали террористы ХАМАС. Израильтяне пишут, что боевики убили более 700 их сограждан.

"ЦАХАЛ ведет один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля. ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны", - указано в сообщении.

видео дня

Также в израильской армии заявили, что в период с субботы до утра понедельника они нанесли массированный авиационный удар и поразили более 1200 целей террористов. Речь идет о оружейных складах, местах производства оружия, центрах управления, штабах и военной технике.

"Сегодня мы удвоили это количество (ударов, - ред.)", - сказали в ЦАХАЛ.

Израиль наносит удары по террористам ХАМАС в Секторе Газа

Премьер Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео ударов и заявил, что Израиль должен победить в противостоянии с террористами.

"Мы начали. Израиль одержит победу", - подчеркнул Нетаньяху.

Кадры ударов по террористам ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ наносит удары по террористам ХАМАС в Сектора Газа
ЦАХАЛ наносит удары по террористам ХАМАС / Скриншот Главред

Также указано, что израильские гражданские лица стали не единственными жертвами террористов ХАМАС. Боевики специально обосновались посреди населения Газа. Военные утверждают, что рядом с мечетью и школой был уничтожен их объект.

Боевики ХАМАС начали войну против Израиля

Террористы ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Они нанесли удары по центральной и южной части государства с моря, воздуха и суши. Боевики били по Израилю с территории Сектора Газа. Запустили более 2200 ракет.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство приняло решение о запуске пункта "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Также израильские власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа. Согласно данным журналистов, Штаты не будут отговаривать Израиль от военной операции.

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Израиль Биньямин Нетаньяху Нападение ХАМАС на Израиль
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