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"Здесь столько легло": пленный российский комбат "Ява" раскололся на допросе

Алексей Тесля
9 октября 2023, 18:47 обновлено 9 октября, 18:50
В ходе допроса пленный оккупант рассказал, что около 120 российских военных из его подразделения сбежали с позиций.
Алга
Комбат оккупантов попал в плен ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" российских оккупантов.

Об успешных действиях украинских воинов на Бахмутском направлении рассказали в пресс-службе бригады в Telegram.

При этом российский офицер был ранен, а бойцы ВСУ оказали ему медицинскую помощь. Пленным оккупантом оказался майор РФ с позывным "Ява". Штурмовики спросила у пленного, где находятся другие оккупанты, однако тот сказал, что не знает, пришел только утром.

видео дня

В ходе допроса пленный оккупант рассказал, что около 120 российских военных из его подразделения зашли на позиции, однако сбежали после того, как бойцы Третьей штурмовой бригады начали штурм.

В пресс-службе бригады добавили, что враг состояние своего подразделения прокомментировал следующими словами: "Здесь много (нецензурно, - ред.) столько легло".

Смотрите видео - ВСУ взяли в плен комбата РФ:

Screenshot
ВСУ взяли в плен комбата РФ / Скриншот

Ранее сообщалось, что пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленных. Бойцы ГПСУ провели удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

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Бахмут военнопленные война России и Украины
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