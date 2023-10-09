"Здесь столько легло": пленный российский комбат "Ява" раскололся на допросе

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" российских оккупантов.
Об успешных действиях украинских воинов на Бахмутском направлении рассказали в пресс-службе бригады в Telegram.
При этом российский офицер был ранен, а бойцы ВСУ оказали ему медицинскую помощь. Пленным оккупантом оказался майор РФ с позывным "Ява". Штурмовики спросила у пленного, где находятся другие оккупанты, однако тот сказал, что не знает, пришел только утром.
В ходе допроса пленный оккупант рассказал, что около 120 российских военных из его подразделения зашли на позиции, однако сбежали после того, как бойцы Третьей штурмовой бригады начали штурм.
В пресс-службе бригады добавили, что враг состояние своего подразделения прокомментировал следующими словами: "Здесь много (нецензурно, - ред.) столько легло".
Смотрите видео - ВСУ взяли в плен комбата РФ:
Ранее сообщалось, что пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленных. Бойцы ГПСУ провели удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.
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