Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленных

На Купянском направлении бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.
Украинские защитники ликвидировали двоих и взяли в плен еще двоих российских захватчиков. Об этом идет речь в сообщении Госпогранслужбы.
Сообщается, что в воскресенье разведчики штурмовой бригады "Стальной кордон" на Купянском направлении обнаружили вражеский наблюдательный пункт.
На место выдвинулись бойцы ГПСУ. В результате они сумели провести удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию вместе с двумя оккупантами и в плен взяли еще двух военных РФ.
"Пленным оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт. Теперь они пополнят обменный фонд", - добавили в ГПСУ.
Смотрите видео - пограничники взяли в плен оккупантов РФ:
Ранее сообщалось, что Россия готовит штурм на Купянском направлении. ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений".
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян. Однако врагу не удается продвигаться сквозь плотную оборону ВСУ, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.
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