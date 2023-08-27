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На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила "акцент"

Яна Ставская
27 августа 2023, 11:50 обновлено 27 августа, 11:52
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В частности, на указанном направлении нашими защитниками замечен танковый полк Кантемировской дивизии.
На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила 'акцент'
ВСУ наступают на Бахмутском направлении и обороняются под Купянском / коллаж Главреда: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот видео

На Лимано-Купянское направление российское командование перебросило более 100 тысяч оккупантов, в том числе Кантермировскую дивизию и отряды зэков "Штурм-z". Однако врагу не удается продвигаться сквозь плотную оборону ВСУ, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

Противник увеличил обстрелы ВСУ на указанном направлении и изменил "акцент".

"На Лимано-Купянском направлении продолжается оборонительная операция. Противник значительно повысил количество обстрелов. За минувшие сутки совершил 620 обстрелов позиций ВСУ и нанес 15 авиаударов. Акцент противника несколько изменился: от Купянского направления они переносят свой акцентр в сторону Новогорьевки. В частности, вчера наши защитники отбили на этом направлении 10 вражеских штурмов противника", - сказал Евлаш.

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Всего потери России составили 117 человек. Оккупанты потеряли еще два танка, две боевые машины десанта, станцию "Муром-М" и один состав БК.

По словам Евлаша, Россия продолжает использовать зэков и задействовала боевой армейский резерв.

"На Лимано-Купянском направлении находится Кантемировская дивизия, которая включает танковый полк. Достаточно много российских военных, однако командующий Александр Сырский и командиры на направлениях держат ситуацию под постоянным контролем", - отметил он.

В общем, на всем направлении находится около 110 тысяч российских военных, подытожил Евлаш: на Купянском - 45 тысяч российских оккупационных сил, на Лиманском - 48 тысяч.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении враг продолжает осуществлять контратаки в отношении наших подразделений. Ежедневно наши Силы обороны продолжают наступать на этом направлении.

"В частности, за минувшие сутки враг нанес на Бахмутском направлении 590 обстрелов по позициям ВСУ, в том числе и кассетными боеприпасами. Произошло 14 боестолкновений, противник прибегает к контратакам", - сказал Евлаш.

Наши военные за вчера уничтожили 165 оккупантов, одну 203 мм установку "Пион", целую номенклатуру вражеских систем: Мста-С, пушки Д20, Д30, шесть складов полевых боеприпасов.

"Что касается тактики, то она остается почти такой же: сначала идут штурмовые отряды, которые состоят из зэков, которые пытаются штурмовать позиции иногда даже без прикрытия тяжелой техники, а потом за ними уже идут кадровые военные", - ответил Евлаш.

Война в Украине - последние новости

По мнению аналитиков Института изучения войны, украинские военные "находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонных позиций" в Запорожской области.

Эти российские оборонные позиции, находящиеся на пути Сил обороны, скорее всего, состоят из относительно более плотного массива противотанковых рвов и заграждений типа "зубов дракона" и дополнительных минных полей, за которыми расположены российские боевые позиции, как и на первой российской линии обороны, отмечали эксперты.

В то же время на Запорожском направлении оккупанты постоянно штурмуют позиции ВСУ вблизи Приютного, чтобы полуокружить подразделения защитников.

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