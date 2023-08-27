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"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

Мария Тупик
27 августа 2023, 10:32 обновлено 27 августа, 10:32
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Прогноз для Украины на осень составили тарологи Стелла и Людмила Хомутовская. Когда ждать прекращения огня.
Война в Украине прогноз
Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Осень 2023 в Украине буде с новыми испытаниями. Как рассказали астрологи и тарологи, для Украины готовят защиту неба. Россияне вновь попытаются атаковать энергосистему Украины, но у них не выйдет устроить блэкаут.

Как рассказала таролог Людмила Хомутовская, обстрелы осенью и коллапсы будут.

Прогноз на осень 2023 для Украины

"Карты показывают что света нет. Россия опирается на предыдущую осень и готовит обстрелы. Опасность будет. За лето энергетики привели нас к тому, что мы восстали, как Феникс из пепла. Но, Украина поставила мощные защиты. Зиму мы должны пережить", - говорит Хомутовская.

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Людмила Хомутовская

Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Известный украинский таролог из Чернобаевки Стелла говорит, что целыми областями этой осенью и зимой мы сидеть без света не будем.

"Обстреливать нашу энергетическую систему будут, но блэкаута не будет. Конца света не будет, и так, как в прошлом году не будет. Будут ограничения, но повредить россияне энергетическую структуру не смогут. Ракеты и "шахеды" могут где-то рядом попасть, но области без света сидеть не будут. Зимой будут проблемы, но ужаснее, чем прошлой осенью и зимой точно не будет", - сказала Стелла.

Кто такая таролог Стелла

Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

Переговоры осенью

"Тема переговоров идет и даже идет подготовка населения. У Украины есть понимание и требование от других по переговорам. По "шестерке чаш" мы вынуждены идти на переговоры, и это самое худшее, что можно сделать. Это повторение того, что было. А было - "Минские переговоры", - говорит Хомутовская.

Конец острой фазы войны

"До конца года закончатся обстрелы. Осенью нам дадут очень большую систему ПВО. Закроют небо, и об этом идут разговоры, чтобы не обстреливать наши города. К концу года сильная стрельба закончится. До конца 2023 года прекратятся обстрелы портов, школ, городов, складов. Боевые действия еще будут продолжаться"- добавила таролог Стелла.

Конец августа будет очень опасным

"До конца августа вся Украина еще будет красной. Обстрелы будут у воды. На Востоке и Юге будут сильные обстрелы. Центр Украины меньше. До конца августа игнорировать тревогу нельзя. Лететь будет по всей Украине", - прогнозирует таролог Стелла.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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война в Украине астрологический прогноз Людмила Хомутовская
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