"Будут бить по ним нещадно": названы места и города, куда россияне нацелили свои ракеты - прогноз

Повышенная опасность в самое ближайшее время для 7 городов Украины, сказала астролог Ангелина Вакулина Главреду.

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Война в Украине, прогноз для Украины, ВСУ / Коллаж Главред, фото Генштаб, ua.depositphotos.com

Россия начала массовый террор украинских городов, после выхода из зерновой сделки. Оккупанты будут продолжать бить ракетами и дронами по инфраструктуре Украины. Такой прогноз дала астролог Ангелина Вакулина.

По ее словам, оккупанты хотят максимально повредить инфраструктуру и сельское хозяйство Украины.

"Заводы, хранилища, фермерские цеха. Будут бить по ним нещадно. Хотят максимально повредить инфраструктуру и сельское хозяйство", - говорит астролог, пишет Главред.

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Также астролог назвала регионы Украины, где в ближайшие дни нужно быть очень осторожными.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Западная Украина - если тревога, прямиков в укрытия!", - говорит Вакулина.

Какие города Украины в опасности

Повышенная опасность в самое ближайшее время для 7 городов Украины, сказала астролог.

"В ближайшие дни: Одесса, Николаев, Херсон, Киев, Днепр, Харьков, Сумы", - сообщила астролог.

Астролог добавляет, что "начался период массовых обстрелов для всей Украины, игнорировать тревоги нельзя".

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