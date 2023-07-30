"Будут бить по ним нещадно": названы места и города, куда россияне нацелили свои ракеты - прогноз

Россия начала массовый террор украинских городов, после выхода из зерновой сделки. Оккупанты будут продолжать бить ракетами и дронами по инфраструктуре Украины. Такой прогноз дала астролог Ангелина Вакулина.
По ее словам, оккупанты хотят максимально повредить инфраструктуру и сельское хозяйство Украины.
"Заводы, хранилища, фермерские цеха. Будут бить по ним нещадно. Хотят максимально повредить инфраструктуру и сельское хозяйство", - говорит астролог, пишет Главред.
Также астролог назвала регионы Украины, где в ближайшие дни нужно быть очень осторожными.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Западная Украина - если тревога, прямиков в укрытия!", - говорит Вакулина.
Какие города Украины в опасности
Повышенная опасность в самое ближайшее время для 7 городов Украины, сказала астролог.
"В ближайшие дни: Одесса, Николаев, Херсон, Киев, Днепр, Харьков, Сумы", - сообщила астролог.
Астролог добавляет, что "начался период массовых обстрелов для всей Украины, игнорировать тревоги нельзя".
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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