Когда в Украине закончится война и будет подписан мирный договор, рассказала таролог Стелла.

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Война в Украине прогноз окончания / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Окончание войны в Украине может быть уже в 2024 году. Как рассказала таролог Стелла, изменения в Украине будут происходить уже в 2023 году.

"Украина находится под знаком Тельца, а это пятый аркан. Изменения в Украине будут в 23 году. Мы перестанем слышать взрывы, но война закончится только в 2024 году", - говорит она своем прогнозе.

По словам таролога, именно президент Владимир Зеленский будет подписывать документы о завершении войны.

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"Возвращение территорий и подписание документов об окончании войны будет подписывать именно Владимир Зеленский", - сказала таролог.

Для Украины выпадает карта "Мира", это означает, что будет подписан договор, добавляет Стелла.

"Я не могу сказать, какой это будет "мир". Мир - это имеется в виду, что будет прекращение огня. Какое-то сотрудничество с РФ может быть", - заявила таролог.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

По ее прогнозу, наступления с новых территорий не будет.

"Оккупанты будут обороняться, но наступления на новых территориях не будут. Даже маленького села они не смогут захватить, они сейчас только хорошо обороняются", - добавляет таролог Стелла в своем прогнозе.

Когда будет решающая битва в Украине

"Карты показывают, что решающая битва будет в Крыму. На Луганском и Донецком направлении будет небольшая приостановка. Когда освободится Крым, будет поставлена точка. Крым будет первый, и смысла держаться за Луганск и Донецк не будет. Крым станет отправной точкой", - сказала таролог.

По ее словам, осень 2023 в Украине будет еще "горячей".

"В этом году прекратятся взрывы, но осень будет еще "горячей". Важный момент подписания документов, а это будет происходить в 2024 году, примерно к концу зимы. Будет два фазы окончания войны: когда будет тише, и люди будут спать спокойно. Вторая фаза: Когда будет подписан договор, это не случится в 2023 году", - сказала таролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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