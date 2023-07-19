Окончание войны в Украине может быть уже в 2024 году. Как рассказала таролог Стелла, изменения в Украине будут происходить уже в 2023 году.
"Украина находится под знаком Тельца, а это пятый аркан. Изменения в Украине будут в 23 году. Мы перестанем слышать взрывы, но война закончится только в 2024 году", - говорит она своем прогнозе.
По словам таролога, именно президент Владимир Зеленский будет подписывать документы о завершении войны.
"Возвращение территорий и подписание документов об окончании войны будет подписывать именно Владимир Зеленский", - сказала таролог.
Для Украины выпадает карта "Мира", это означает, что будет подписан договор, добавляет Стелла.
"Я не могу сказать, какой это будет "мир". Мир - это имеется в виду, что будет прекращение огня. Какое-то сотрудничество с РФ может быть", - заявила таролог.
Кто такая таролог Стелла
Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.
По ее прогнозу, наступления с новых территорий не будет.
"Оккупанты будут обороняться, но наступления на новых территориях не будут. Даже маленького села они не смогут захватить, они сейчас только хорошо обороняются", - добавляет таролог Стелла в своем прогнозе.
Когда будет решающая битва в Украине
"Карты показывают, что решающая битва будет в Крыму. На Луганском и Донецком направлении будет небольшая приостановка. Когда освободится Крым, будет поставлена точка. Крым будет первый, и смысла держаться за Луганск и Донецк не будет. Крым станет отправной точкой", - сказала таролог.
По ее словам, осень 2023 в Украине будет еще "горячей".
"В этом году прекратятся взрывы, но осень будет еще "горячей". Важный момент подписания документов, а это будет происходить в 2024 году, примерно к концу зимы. Будет два фазы окончания войны: когда будет тише, и люди будут спать спокойно. Вторая фаза: Когда будет подписан договор, это не случится в 2023 году", - сказала таролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также: