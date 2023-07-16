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"Нужно готовиться сейчас": украинцев ждет зима без света и тепла - прогноз

Мария Тупик
16 июля 2023, 16:54 обновлено 16 июля, 17:02
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Зимой в Украине будет вновь отключения света. Астрологи прогнозируют, что оккупанты не оставят нас без тепла.
Какой будет зима в Украине прогноз
Какой будет зима в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay

Оккупанты будут вновь пытаться оставить украинцев без тепла и света. Как говорят астрологи, тяжелой зимы не миновать.

"Готовимся без паники к зиме без света и тепла, а также новому карантину", - рассказала свой прогноз Ангелина Вакулина.

Астролог Людмила Хамутовская добавляет, что зима будет тяжелой для украинцев.

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"Замерзнуть нам не дадут, но будут большие сложности. Будет сложнее, чем прошлой зимой. Сейчас могут сгущать краски, но будет зима тяжелая, как и прошлая", - сказала она.

Кроме того, астрологи прогнозируют, что кассетные боеприпасы могут изменить ход войны.

"Враги очень бояться этого оружия. Кроме того, у оккупантов имеются проблемы с логистикой", - говорит Хомутовская.

Людмила Хомутовская

Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Астролог Вакулина добавляет, что "на днях могут вновь объявить новые даты, когда будет "взрыв" на ЗАЭС".

"Новостей будет много устрашающих, хотят запугивать", - говорит астролог.

Она добавляет, что РФ хочет начать движение и наступление.

"Наступлений я не вижу с их стороны", - сказала астролог Ангелина Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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