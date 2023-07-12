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Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 16:54 обновлено 12 июля, 16:54
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В Украине по вечерам снова наблюдается недостаточная экономия электроэнергии, сообщают в госкомпании "Укрэнерго".
Свет, электроэнергия
Энергетики просят потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине в июле по вечерам вновь заметен недостаточный уровень экономии электричества бытовыми потребителями. Об этом сообщают представители госкомпании "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не видит потребления каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится о бережливом потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему", – заявили специалисты.

Энергетики просят потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии. Так, с 16:00 до 23:00 каждые сутки украинцы просят:

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  • охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже +23 градусов по шкале Цельсия;
  • выключать мощные электроприборы или использовать их поочередно;
  • переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы;
  • выключать свет, покидая помещение.

Однако, как говорят в "Укрэнерго", пока не прогнозируется ограничений электроснабжения.

"Но подчеркиваем – необходимо уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки", – заявили энергетики.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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