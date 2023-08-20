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"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направлении

Алина Дембицкая
20 августа 2023, 03:00
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Россияне начали свои наступательные действия еще с конца июня и начала июля, но особых результатов нет, подчеркнул Коваленко.
Коваленко, ВСУ
Коваленко рассказал о боях на Купянско-Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Facebook Александр Коваленко

На Купянско-Лиманском направлении ситуация сложная, ведь российские захватчики постоянно атакуют. Однако украинские войска мастерски отражают атаки, поэтому на этом направлении ситуация не является критической. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На Лимано-Купянской оси сейчас действительно очень напряженная ситуация. Впрочем, назвать ее критической я не могу. Угрозы оккупации Харьковской области я также не вижу. Российские оккупанты сегодня имеют возможность разве что совершать какие-то наступательные действия либо по узкому направлению, либо по отдельной локации. Но направление Купянска - это не то направление, которое россиянам может легко даться, не говоря уже о самом Купянске, потому что там достаточно плотные и профессионально выстроенные линии обороны сил обороны Украины", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россияне начали свои наступательные действия еще с конца июня и начала июля, но особых результатов нет. Какой-то критической угрозы сейчас, за этот период больше месяца их активизации именно по этой линии, Коваленко не видит.

"Я вижу активизацию большого количества сил и средств. Скажу больше, в Луганской области у россиян сконцентрирована, пожалуй, одна из лучших групп войск, но она неспособна наступать по широкому фронту. Это, кстати, ответ на вопрос о том, какова ситуация с другими группировками, если они хуже. Но эта группа способна на оборону, не наступление. Тем не менее, россияне сейчас пошли в наступление и теряют в нем большое количество техники, личного состава, нуждаются в компенсации потерь и тому подобное. Так возникает вопрос: хорошо, они сейчас наступают и будут наступать до конца августа, пожалуй, даже немножко дольше – в сентябре тоже, пожалуй, будут продолжаться эти конвульсии, но они уже сейчас задействуют свои основные ресурсы в наступлении, чтобы как можно быстрее пробить нашу линию обороны. Но им это не удается", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, россияне не будут иметь больших достижений во время этого наступления. Они не будут иметь возможности держать оборону. То есть они сами себя заводят в тупик. Они не достигнут своей цели, то есть выхода на левый берег реки Оскол по линии Лиман – Боровая – Купянск, но при этом они потеряют потенциал, который у них был для обороны. А после этого, говорит Коваленко, может начаться очень интересная история.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на Купянском направлении

Недавно представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. По его словам, россияне хотели бы прорваться в район Купянска и "повторить хотя бы какой-то отголосок той славы, как во время оккупации территории Донетчины и Луганщины".

Также Череватый рассказал, что ВСУ усилили подразделения на Купянском направлении. Украинские войска выстроили там грамотную оборону и подтянули резервы.

Как отметил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, войска страны-агрессора России на Купянском направлении не могут полноценно наступать и осуществляют лишь локальные атаки. Действия оккупантов лишены стратегического смысла, однако они по-прежнему, стремятся захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Купянском направлении. Он отметил, что оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону защитников Украины на разных направлениях, имея целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска на Харьковщине. Такие атаки россияне проводят штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Коваленко:

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