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Окончание войны в Украине: в разведке ответили на главный вопрос

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 16:56 обновлено 18 августа, 16:56
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Украина продолжает освобождение собственных территорий и захватчикам не удастся запугать Украину и украинцев, подчеркнул Юсов.
Юсов, ВСУ
В разведке высказались об окончании войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Конец войны, которую начала страна-агрессор Россия против Украины, наступит только с полным освобождением украинских земель. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии УНИАН.

"Главный вопрос – чем закончится война. Война закончится освобождением украинских земель и установлением свободного независимого государства украинского суверенного как неотъемлемой составляющей европейского, евроатлантического сообщества", - отметил Юсов.

Относительно сроков окончания войны он отметил, что не может назвать конкретные даты. Но украинские защитники делают все возможное для того, чтобы эта дата была как можно скорее.

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Также, отвечая на вопрос об увеличении количества обстрелов украинских городов, представитель ГУР отметил, что такие действия россиян – это ответ на успехи украинских Сил обороны, которые ежедневно метр за метром освобождают захваченные территории.

"Украина продолжает освобождение собственных территорий и захватчикам не удастся запугать Украину и украинцев", - подчеркнул Юсов.

Когда закончится война в Украине?

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязана страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

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