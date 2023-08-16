Крым превращается в остров: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

Как отметила Гуменюк, сейчас вражеская активность преимущественно фокусируется на Херсонском и Бериславском направлениях.

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Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот

В Крыму и на юге Украины ситуация остается довольно сложной. Российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы и пытаются сохранять напряженность среди мирного населения в Херсонской области. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, сейчас вражеская активность преимущественно фокусируется на Херсонском и Бериславском направлениях. Там противник использует комбинированный подход, включая использование артиллерии и авиации. Кроме того, россияне продолжают сбрасывать КАБы (управляемые авиационные бомбы), которые вызывают значительные разрушения.

Также она сообщила, что в течение последних суток были зафиксированы обстрелы нескольких населенных пунктов, и двое мирных жителей получили ранения. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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"Полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле, потому что усложнена логистика и замедлена во времени из-за того, что остаются еще пути, по которым она может осуществляться. Но она перегружена на тех путях, потому что военные нужды используют те же самые направления, что и гражданские", - подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Также Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты.

"И тот великий, которым они так гордились, и те по-меньше, которые им так нужны. Они пытаются создавать там бригады, но очень сложно их найти. Персонал приходится сгонять прямо под дулами автоматов, потому что люди осознают – это зона опасности. А это значит, что и понтонные переправы как альтернативные там тоже не в абсолютной безопасности", - заявила она.

"Бавовна" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии и Новоозерном в ночь на 12 августа раздавались взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников. На Крымском мосту было остановлено движение.

Взрыв в Новоозерном был мощным. В Сети его охарактеризовали так: "был конец света". Взрыв в Феодосии также был довольно сильным. В Сети пишут, что "полетело несколько ракет" в райне Чауду.

Войска РФ в Крыму испугались морских дронов. Захватчики пытаются укрепить свои позиции в Крыму и учатся противодействовать диверсиям.

"Россияне пытаются обустроить больше позиций во временно оккупированном Крыму. Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе. Особенно такие меры касаются пунктов базирования флота", - сообщили на медийной площадке Сил обороны Украины.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, если ВСУ разрушат все мосты, которые соединяют Крым с Украиной, в результате чего Крымский полуостров превратится в остров, оккупанты агрессора России не смогут восстановить свою военную логистику на захваченном юге. У паромной переправы низкая пропускная способность, а дальнобойные ракеты и беспилотники, которые охватывают почти всю акваторию Черного моря, будут поражать любые корабли.

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