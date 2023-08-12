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"Было светопреставление": ночью в Крыму гремели взрывы, оккупанты заявили об атаке дронов

Анна Ярославская
12 августа 2023, 07:47 обновлено 12 августа, 07:58
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В Минобороны страны-агрессора России заявили, что якобы этой ночью над оккупированным Крымом силами и средствами ПВО было ликвидировано 20 дронов.
Крым, Новоозерное
В Новоозерном ночью гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, google.com/maps

Во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии и Новоозерном в ночь на 12 августа прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников. На Крымском мосту было остановлено движение.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на подписчиков, взрывы, вспышки, звуках стрельбы в Новоозерном прозвучали около трех часов ночи. В пабликах рассказывают о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом.

"Над Новоозерным уже 40 минут летают беспилотники и грохочет ПВО", - говорится в сообщении.

видео дня

Как отмечают на канале, взрыв в Новоозерном был мощным. В Сети его охарактеризовали так: "было светопреставление".

Смотрите видео - Ночью в Крыму гремели взрывы:

Взрывы в Крыму

Взрыв около Феодосии также был довольно сильным. В Сети пишут, что "полетело несколько ракет" в райне Чауду.

"Что за взрывы в городе?... Третий бабах так самый громкий был... Видела что что-то бахнуло возле нефтебазы и еще где-то рядом", - пишут в Telegram-канале ЧП Феодосия.

Отметим, Новоозерное расположено недалеко от Евпатории на западе оккупированного полуострова. В Сети отмечают, что в Новоозерном расположена большая военная база хранения оккупантов - 943 ЦЗМР.

Новоозерное на карте
Новоозерное на карте / google.com/maps

Около 04.10 представители оккупационной "администрации" прокомментировали взрывы в Крыму этой ночью. В частности, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил о работе систем ПВО в разных районах полуострова.

"Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", написал он в Telegram.

В Минобороны страны-агрессора России заявили, что якобы этой ночью над оккупированным Крымом силами и средствами ПВО было ликвидировано 20 дронов: 14 беспилотников якобы были сбиты, а еще 6 - "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет.

В российском министерстве традиционно обвиняют во всем Украину.

Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в среду, 26 июля, снова неспокойно - раздавались взрывы и стрельба. О "хлопках" сообщали в Красноперекопске. В Севастополе и Балаклаве кроме взрывов сообщали еще и о стрельбе и пусках ракет.

В ночь на 24 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. В частности, звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. РосСМИ сообщали, что три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный в Крыму. В результате удара начался пожар.

22 июля в захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту. Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя. Оккупационная "власть" Крыма подтвердила информацию об атаке БПЛА. При этом было принято решение об эвакуации людей.

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