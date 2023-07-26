В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходит

В Красноперекопске слышны звуки взрывов. В районе Балаклавы - звуки, похожие на запуск ракет.

https://glavred.info/ukraine/v-krymu-vzryvy-i-puski-raket-okkupanty-podnyali-v-nebo-aviaciyu-chto-proishodit-10488442.html Ссылка скопирована

В Крыму 26 июля снова слышны звуки взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Во временно оккупированном Крыму в среду, 26 июля, снова неспокойно - раздаются взрывы и стрельба. О "хлопках" сообщают в Красноперекопске. В Севастополе и Балаклаве кроме взрывов сообщают еще и о стрельбе и пусках ракет.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, в Красноперекопске слышны звуки взрывов. Оккупанты подняли в небо авиацию.

видео дня

"Что-то непонятное творится в Красноперекопске. Слышны взрывы, летают вертолеты и самолеты", - говорится в сообщении.

"В районе Балаклавы продолжают слышать звуки, похожие на запуск ракет", - пишет Telegram-канал со ссылкой на подписчиков.

В Севастополе местные жители "тоже волнуются", потому что слышат непонятные взрывы.

"Что за хлопки?", - пишет Telegram-канал ЧП/Севастополь.

Кроме того, в Балаклаве и Севастополе сообщают о звуках стрельбы и пусках ракет.

"10 минут назад жители Балаклавы слышали звуки, похожие на пуски ракет", - уточняет Крымский ветер.

Смотрите видео - 26 июля в Крыму снова звучат звуки взрывов:

Позже Telegram-канал опубликовал документ, в котором говорится о том, что 26 июля в Крыму запланированы стрельбы в море ЧФ РФ.

ЧФ РФ якобы сегодня проводит стрельбы / t.me/Crimeanwind

Взрывы в Крыму

По данным росСМИ, во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе.

В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow.

В ночь на 24 июля в пяти городах оккупированого Крыма гремели взрывы. По данным росСМИ, три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный. В результате удара начался пожар. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о "прилете" по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Другие новости: