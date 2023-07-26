Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

Российские оккупанты получили ранения 25 июля в результате попадания ракет по их расположению. Госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона.

https://glavred.info/ukraine/v-rf-pozhalovalis-na-udar-storm-shadow-po-remontnomu-batalonu-okkupantov-v-krymu-10488424.html Ссылка скопирована

РосСМИ пишут о мощном пожаре в оккупированном Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, google map

Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе.

В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов "Astra".

видео дня

РосСМИ сообщает, что ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow.

"Каксообщают источники ASTRA в медицинских службах аннексированного Крыма, накануне утром в Красногвардейскую ЦРБ с различными ранениями были госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона МО РФ", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Взрывы в Крыму

В ночь на 24 июля в пяти городах оккупированого Крыма гремели взрывы.

По данным росСМИ, три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный. В результате удара начался пожар.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о "прилете" по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

22 июля в Крыму также прогремели взрывы в районе Джанкоя. Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов.

Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.

Другие новости: