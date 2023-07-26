Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе.
В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов "Astra".
РосСМИ сообщает, что ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow.
"Каксообщают источники ASTRA в медицинских службах аннексированного Крыма, накануне утром в Красногвардейскую ЦРБ с различными ранениями были госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона МО РФ", - говорится в сообщении.
В результате удара повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Взрывы в Крыму
В ночь на 24 июля в пяти городах оккупированого Крыма гремели взрывы.
По данным росСМИ, три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольный. В результате удара начался пожар.
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о "прилете" по складу боеприпасов в Джанкойском районе.
22 июля в Крыму также прогремели взрывы в районе Джанкоя. Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов.
Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.
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