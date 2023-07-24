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В пяти городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы

Анна Ярославская
24 июля 2023, 07:39 обновлено 24 июля, 07:44
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Звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы.
Крым
Ночью в Крыму были слышны взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В ночь на 24 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Громко в Крыму было примерно в одно и тоже время в разных городах – после 1:30.

В частности, звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя, передает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной или автоматной очередью.

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О причинах взрывов не сообщается.

Немного позже гремели взрывы также и в Феодосии. По неподтвержденным данным, начался пожар.

"Воможно, порт", – говорится в сообщении.

Около семи часов утра Крымский ветер сообщил о детонации в пгт Вольное в Джанкойском районе

"Слышно также в Джанкое и Красногвардейском", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

22 июля в захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту. Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя.

Оккупационная "власть" Крыма подтвердила информацию об атаке БПЛА. При этом было принято решение об эвакуации людей.

Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.

Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.

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