В пяти городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы

В ночь на 24 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Громко в Крыму было примерно в одно и тоже время в разных городах – после 1:30.
В частности, звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя, передает Telegram-канал "Крымский ветер".
В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной или автоматной очередью.
О причинах взрывов не сообщается.
Немного позже гремели взрывы также и в Феодосии. По неподтвержденным данным, начался пожар.
"Воможно, порт", – говорится в сообщении.
Около семи часов утра Крымский ветер сообщил о детонации в пгт Вольное в Джанкойском районе
"Слышно также в Джанкое и Красногвардейском", - говорится в сообщении.
Взрывы в Крыму
22 июля в захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту. Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя.
Оккупационная "власть" Крыма подтвердила информацию об атаке БПЛА. При этом было принято решение об эвакуации людей.
Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.
Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.
Другие новости: