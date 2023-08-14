"Если не сдадитесь, будете умирать": РФ готовит удары по людным местам - Жданов

Военный эксперт обратил внимание на то, что россияне в последнее время практически не бьют по военным объектам, потому что просто не могут их найти.

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Жданов заявил, что РФ готовит удары по людным местам / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, Минобороны РФ

Перед 24 августа – Днем Независимости Украины – российские оккупационные войска готовятся к очередному массированному ракетному или "шахедному" удару. Основной целью захватчиков могут стать места массового скопления людей. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Целями могут стать места массового скопления людей – чем больше жертв, тем лучше для России", - подчеркнул Жданов.

Военный эксперт обратил внимание на то, что россияне в последнее время практически не бьют по военным объектам, потому что просто не могут их найти.

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"Россияне не могут найти, где расположены наши склады, где – наши резервные бригады. Ведь все они либо рассредоточены, либо очень хорошо прикрыты", - сказал он.

По словам Жданова, давление на украинское общество с тем, чтобы принудить его к миру, Россия вполне может и будет оказывать, чтобы украинцы согласились на мир любой ценой.

"А чем можно убедить общество в этом вопросе? В России уверены, что только жертвами – мол, если не хотите умирать, сдавайтесь, а если не сдадитесь, будете умирать", - добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный террор россиян

Недавно в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами". Военные заявили, что на борту фрегата "Адмирал Макаров" находится 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно выстоит против ударов "российского зла".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

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