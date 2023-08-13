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"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

Алина Дембицкая
13 августа 2023, 23:55 обновлено 14 августа, 00:00
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Ни одного дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало справедливого ответа от ВСУ, подчеркнул президент.
Зеленский, ВСУ
Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, president.gov.ua

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют мирное население Украины. Ни одно преступление страны-агрессора России не останется без ответа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня российские оккупанты жестоко ударили по Херсонщине. Есть погибшие, есть раненые. Четвертое утра – обстреляли село Велетенское. Загорелся дом. Ранен парень: у него тяжелые ожоги, сейчас в реанимации. Девять утра – удар оккупантов по селу Широкая Балка. Из артиллерии. Пятеро погибших. Среди них младенец – девочка, ей было 22 дня. Ее брата – ему было всего 12 лет – успели доставить в больницу. К сожалению, не смогли спасти. Он умер от полученных ранений – тяжелых ранений. Мать детей – ее звали Олеся, ей было всего 39 лет – погибла. Мои соболезнования! Примерно в то же время была обстреляна деревня Станислав. Два человека ранены, двое убиты. Мужчины – 71 год, 57 лет", - отметил Зеленский.

Как сообщил глава государства, всего лишь с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще – Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничье с Россией в районах северо-востока.

видео дня

"Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни одного дня не бывает такого, чтобы русское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство, что мы никакого преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой – на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, – каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость. Каждый, кто помогает нашим воинам. Сейчас могут быть только две личные линии поведения: или бьешься ради Украины, или помогаешь драться, помогаешь спасать жизни", - подчеркнул президент.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, утром 13 августа страна-агрессор Россия "накрыла" шквальным огнем село на Херсонщине. В результате вражеского артиллерийского обстрела Широкой Балки погиб местный житель и семья с двумя детьми. Самой маленькой жертве – маленькой Софийке – не исполнилось и месяца.

Заместитель главы Херсонской ОВА Ольга Малярчук отметила, что российские оккупационные войска "освободили" маленькую Софийку от жизни. У девочки должно было бы быть счастливое детство и будущее, если бы не преступные действия россиян.

В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым армией РФ мирным жителям.

Напомним, что утром 11 августа российские оккупационные войска влупили аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковщины. Одна из ракет попала на территорию частного дома в Коломыйском районе. Там проживала семья с тремя детьми. В результате коварной атаки россиян 8-летний Володя получил смертельные ранения, медики не смогли его спасти.

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