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"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 22:30 обновлено 12 августа, 22:37
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Представительница Минобороны подчеркнула, что Украина бережет своих людей, поэтому ВСУ работают контрбатарейно.
Анна Маляр, ВСУ
Маляр сделала заявление относительно левого берега Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Эдельвейс, скриншот из видео

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла слухи о том, что украинские защитники закрепились на левом берегу Херсонщины.

"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

Как отметила заместитель министра обороны, она только что вернулась с тех мест. По ее словам, для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.

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"Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно", - подчеркнула Маляр.

В то же время представитель Минобороны признала, что "определенные подразделения выполнили определенную задачу".

"Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - добавила она.

ВСУ закрепились на новом плацдарме: что известно

Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских "военкоров" сообщил 8 августа, что Силы обороны Украины провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и прорвали там оборону вглубь на 800 метров. В ISW говорили, что ВСУ провели "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке 12 августа заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области. По его словам, украинские бойцы сумели закрепиться в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Репке отметил, что от нового плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра до оккупированного Крыма остается 83 километра.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты высаживались на Херсонский берег, но сгорели на Днепре. Российские оккупанты попытались высадиться на берегу в Херсонской области, но поймали горячее "приветствие" от защитников.

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