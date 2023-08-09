Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на Днепре

Российские оккупанты попытались высадиться на берегу в Херсонской области, но поймали горячее "приветствие" от защитников.
Видео мощного удара по россиянам появилось в Telegram сообщества активиста Сергея Стерненко "Эскадрон". Как отметил журналист Юрий Бутусов, речь идет о неудачной попытке вылазки врага на Днепре.
На кадрах видно, как противник пытался переплести большую воду лодкой. Все это время за врагом следил дрон ВСУ.
Украинские войска дождались удобного момента и ударили по плавсредству. В результате взрыва огнем обезврежен весь экипаж прямо на Днепре.
Смотрите на видео прилет по оккупантам в Днепре:
Война в Украине
Продолжается российско-украинская война. По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, сейчас враг определился с приоритетным для наступления направлением - Купянским.
В то же время РФ в районе Новосельского попыталась рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону, но безуспешно.
А вот на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
Отдельно подтвержден прилет по россиянам в Новой Каховке. Там "хлопок" уничтожил пункт управления захватчиков.
Высадку и якобы прорыв ВСУ на Херсонщине, на что ранее жаловались российские "военкоры", в Генштабе опровергли.
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