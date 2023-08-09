Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на Днепре

Защитники влупили по лодке россиян, когда те плыли в сторону берега.

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Россия несет большие потери в боях с ВСУ / коллаж Главред. Фото: скриншоты

Российские оккупанты попытались высадиться на берегу в Херсонской области, но поймали горячее "приветствие" от защитников.

Видео мощного удара по россиянам появилось в Telegram сообщества активиста Сергея Стерненко "Эскадрон". Как отметил журналист Юрий Бутусов, речь идет о неудачной попытке вылазки врага на Днепре.

На кадрах видно, как противник пытался переплести большую воду лодкой. Все это время за врагом следил дрон ВСУ.

видео дня

Украинские войска дождались удобного момента и ударили по плавсредству. В результате взрыва огнем обезврежен весь экипаж прямо на Днепре.

Смотрите на видео прилет по оккупантам в Днепре:

Война в Украине

Продолжается российско-украинская война. По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, сейчас враг определился с приоритетным для наступления направлением - Купянским.

В то же время РФ в районе Новосельского попыталась рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону, но безуспешно.

А вот на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Отдельно подтвержден прилет по россиянам в Новой Каховке. Там "хлопок" уничтожил пункт управления захватчиков.

Высадку и якобы прорыв ВСУ на Херсонщине, на что ранее жаловались российские "военкоры", в Генштабе опровергли.

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