Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

Подоляк подчеркнул, что Путин сам переносит войну на территорию своей страны.

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На заводе РФ по производству оптики произошел взрыв / коллаж Главред. Фото: УНИАН, скриншот

В Офисе президента назвали сегодняшние взрывы на территории Загорского оптико-механического завода в Московской области "безупречным символом современности".

Как написал в Twitter советник руководителя ОП Михаил Подоляк, российско-украинская война постепенно переходит и на российскую территорию.

"Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию. Правильная и разумная стратегия, которая втянет РФ в спасительную политическую перестройку, ускорит уничтожение "клана шовинистов" и окончательно закроет страну в традиционной внутренней гражданской войне", - написал он. видео дня

Новая атака БПЛА на Москву

9 августа на территории Загорского оптико-механического завода прогремели мощные взрывы. Предприятие расположено в 70 км от Москвы.

После взрыва над прилегающими населенными пунктами поднялся столб густого дыма, местные власти объявили об эвакуации граждан возле эпицентра "хлопка".

При этом российские пропагандисты сообщали о якобы взрывах на заводе по производству фейерверков, однако на опубликованных очевидцами кадрах видны разлетевшиеся снаряды.

В России возбудили уголовное дело о нарушении технических требований производства.

Эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду подчеркнул, что Украине нужно наносить удары по Москве, Новороссийску и другим стратегическим объектам на территории страны-агрессора России. Перенос войны приведет к усилению позиции Киева на любых переговорах.

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