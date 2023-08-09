Удары по Москве и перенос войны в РФ усилят Украину на переговорах – Загородний

Украина должна управлять войной, иначе может появиться риск того, что переговоры будут не в наших интересах, считает политический эксперт Тарас Загородний.

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Украине нужно свое оружие, чтобы наносить удары по Москве - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Украине нужно наносить удары по Москве, Новороссийску и другим стратегическим объектам на территории страны-агрессора России. Перенос войны приведет к усилению позиции Киева на любых переговорах. Если не прибегать к таким шагам, переговорные процессы могут пойти не в пользу украинского государства. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украине для сильной переговорной позиции нужно наносить удары по РФ.

"Украина должна управлять войной. Чем больше мы будем бить по территории России, тем веселее будут проходить переговоры в наших интересах. Если мы будем пассивны, переговоры будут, но не в наших интересах – так устроен мир", - отметил Загородний.

Аргументируя свою позицию, он напомнил, как лидеры ЕС пытались добиться от Украины невыгодных для Киева уступок Москве, однако позже были вынуждены изменить свою точку зрения.

"Переговоры перманентно ведутся с первых дней войны, потому тут нет поводов расстраиваться. Вспомните, в первые три месяца войны после 24 февраля Европа вообще предлагала Украине сдаться. Был известный план премьер-министра Италии Драги, который состоял из четырех пунктов, а в переводе с дипломатического языка означал одно – "отдавайте территории, сдавайтесь, закрепляйте нейтральный статус, забудьте о НАТО", то есть все "хотелки" Российской Федерации. 16 июня прошлого года тройка европейских лидеров – Макрон, Шольц и Драги – приезжала в Киев конкретно с целью уговорить Киев сдаться. Зеленский сказал твердое "нет" и повез их в Бучу, и после увиденного там они не посмели требовать от Украины прекратить воевать. После того многое изменилось, в частности, европейские страны были вынуждены начать помогать Украине", - рассказал Загородний.

"Без переноса войны на территорию РФ ничего не будет"

Политолог придерживается точки зрения, согласно которой удары по территории России приведут к тому, что Украина получит сильную позицию на любых переговорах.

"Без переноса войны на территорию Российской Федерации ничего не будет, поскольку в таком случае переговоры, которые начинаются, закончатся для нас плохо. Если у нас будет боеспособная армия на момент переговоров, если мы будем наносить удары по Москве и Новороссийску, уничтожим новороссийские порты, остановим экспорт российской нефти, переговоры будут проходить намного веселее. Но для этого нужно свое оружие", - объяснил Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, почему Украине нужно переносить войну в Россию:

Почему США до сих пор не дали ATACMS

Как полагает эксперт, сейчас более явно проявились противоречия в отношении Европы и США к России. Европейские страны стали считать РФ четкой угрозой, а Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия сыграла нужную Вашингтону роль в потенциальном конфликте с КНР.

"Более того, стали также заметны противоречия между интересами Европы и США в отношении России. Если Европа уже понимает, что Россия является экзистенциальной проблемой и угрозой для нее, тогда как Китай в ее концепции считается партнером, то для американцев, наоборот, Китай – это соперник и военный противник, а Россия является проблемой, которая при определенном раскладе должна играть на стороне США в потенциальном конфликте с Китаем. Кстати, поэтому от британцев и французов уже поступили дальнобойные ракеты, а вот от американцев ATACMS до сих пор нет", - считает аналитик.

Также он добавил, что Россия может стать проблемой для многих государств, если усилится ее влияние в Африке.

"Россия может стать проблемой не только для Саудовской Аравии, но и Франции и других стран. Москва еще со времен СССР поставляет в Африку советское вооружение, но что будет, если туда хлынут дроны и другие вооружения? Шахеды могут пролететь и по французской базе в Нигере. И что тогда будут делать другие государства, остается вопросом", - подчеркнул Тарас Загородний.

Ранее директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил последствия ударов по Москве. По мнению эксперта, ситуация свидетельствует о том, что вертикаль власти Путина рассыпается, однако пока рано говорить о распаде России.

Напомним, в среду, 9 августа под Москвой прогремел мощнейший взрыв. В городе Сергиев Посад в 70 километрах от столицы страны-агрессора России, вероятно, прогремел взрыв в районе Загорского оптико-механического завода. Предприятие принадлежит военно-технической компании Ростех.

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