Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний

Украине нужно переносить войну в Россию, однако в итоговом распаде страны-агрессора не заинтересованы такие страны, как США и Китай, считает Тарас Загородний.

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Удары по Москве и перенос войны в Россию усилят Украину на переговорах – Загородний / Главред

В Саудовской Аравии 5-6 августа состоялись консультации, в рамках которых Киев и десятки мировых государств обсуждали вопросы прекращения войны, которую Россия развязала против Украины. В ходе встречи, в которой принимали участие страны Запада и Глобального Юга, участники поддержали ряд пунктов формулы Зеленского, которая предусматривает прекращение войны на условиях Украины. Киев продолжает дипломатическую работу для продвижения сценариев, которые должны привести к капитуляции России.

В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний проанализировал итоги переговоров в Саудовской Аравии, оценил сигналы для Украины, объяснил, как Россия теряет свое влияние в странах Глобального юга и рассказал, почему Киев должен наносить удары ракетами по Москве и перенести войну на территорию России.

В Саудовской Аравии представители 42 мировых государств провели первые переговоры о мире в Украине без агрессора России. Насколько я понимаю, Киев поставил задачу дополнить военную компоненту политической и призывает мир к консолидации, чтобы "додавить" Россию. Как вы оцениваете итоги мероприятия? Можем ли мы говорить о появлении первых положительных сигналов?

Самый первый положительный сигнал – это переговоры без России. Вторым позитивным сигналом можно назвать подключение к этой теме Китая. Третий – место проведения, Саудовская Аравия, ведь мы говорим о стране, которая приложила руку к распаду Советского Союза. Когда-то Егора Гайдара (российский политик, который в 1990-е занимал в России разные должности в правительстве и был премьером, - ред.), на тот момент еще министра экономики и финансов РСФСР при Союзе, спросили о том, кто посодействовал распаду СССР. И он ответил: министр энергетики Саудовской Аравии.

Конечно, в 1980-е годы задача стояла, скорее, не решить вопрос с Россией, а занизить нефтяные доходы Ирана после ирано-иракской войны. Но получилось так, что в результате из-за падения цен на нефть обанкротился Советский Союз. И Россия вынуждена была распускать СССР, поскольку уже не смогла поддерживать свою империю.

Страны Запада и Глобального Юга собрались в Саудовской Аравии, скорее, не из-за войны в Украине, а по причине поведения России. Саудовская Аравия и страны, которые были представлены на переговорах, уже решали множество вопросов. Они видят, что Россия ведет себя неконструктивно. И если на первых этапах войны страны Юга считали, что Россия "воюет против НАТО", то теперь ситуация меняется.

На Глобальном Юге видят, что Украина не просто держится, а наносит удары в ответ. Россия же не предпринимает никаких действий при вступлении той же Финляндии в НАТО. И уже есть понимание того, что Москва уничтожает Киев. Кроме того, они увидели слабость Путина после рейда Пригожина и пришли к выводу, согласно которому Путин – фигура, с которой для них нет будущего.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, почему Украине надо переносить войну в Россию:

Также они увидели, что Россия создает хаос ради хаоса. К примеру, Москва залезла в интересы Саудовской Аравии в той же Африке. У Саудовской Аравией проблемы с россиянами из-за таких стран, как Нигер, где РФ устроила переворот, и Судан. На побережье Красного моря, где Россия выступает за войну, у Саудовской Аравии свои интересы. К тому же саудиты видят, к чему все идет. Россия готова руками Ирана начать большую войну на Ближнем Востоке. Иран заинтересован во взвинчивании цены на нефть до 200 долларов за баррель, а это не нужно Саудовской Аравии и Китаю.

Нужно вспомнить и о зерновом шантаже со стороны России. Страны Африки и другие государства болезненно воспринимают этот вопрос – цены на продовольствие растут, вследствие чего люди предъявляют своим правительствам претензии. Страны Ближнего Востока тоже не испытывают оптимизма. Они видят, что Россия взаимодействует с Ираном и понимают – идет создание новой оси, которая, используя дешевое оружие, может начать войну и нанести ущерб Саудовской Аравии.

Иран штампует беспилотники Shahed. Их могут модернизировать в России, после чего такими дешевыми БПЛА будут заваливать Саудовскую Аравию. Королевство уже принимало на себя удар повстанцев-хуситов из Йемена, которых поддерживал Иран. Несколько лет назад были удары дронами и по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к остановке их работы. В Саудовской стране, где большинство населения живет на побережье Персидского залива, понимают опасность ситуации.

Саудовская Аравия может быть обеспокоена и наблюдениями за применением Украиной морских дронов против России. Страна без флота загоняет Черноморский флот, нанесла удары по танкеру и била по бухте оккупированного Севастополя в прошлом году. В Эр-Рияде наверняка опасаются, что Иран может соорудить свои морские дроны и начать кошмарить танкеры на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В подобной гибридной войне никого за руку не поймаешь.

Среди других мотивов Саудовской Аравии можно назвать и амбиции региональной державы. Саудиты хотели бы подписать с США договор о безопасности по аналогии соглашения Штатов с Израилем или договоренностей, которые собирается заключить с Вашингтоном Киев. После того, как США стали больше производить газа и нефти для своих потребностей, они меньше фокусируются на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия хочет, чтобы Штаты обеспечили ей безопасность. Китай, который покупает у Эр-Рияда нефть, пытается мирить Саудовскую Аравию и Иран, но у него ничего не получается, поскольку между ними слишком глубокие, в том числе, и религиозные, противоречия. Иран – шииты, а Арабский мир представлен суннитами.

Нельзя забывать и об интересе Саудовской Аравии к Украине. Эр-Рияд проявляет заинтересованность к украинскому оборонно-промышленному комплексу. Всем известный ОТРК Гром в свое время создавался на деньги саудитов. Саудовская Аравия интересуется и нашим самолетостроением, аграрным сектором, химической промышленностью и другими отраслями. Вот поэтому они и собрали страны на переговоры.

Помимо прочего, акцентирую внимание на том, что Россия проигрывает Глобальный Юг. Москва добивалась поддержки в этих странах, в том числе, и антиколониальными лозунгами времен Советского Союза. Китай и другие страны, какими бы они ни были, обеспечивают безопасность Юга. А Россия идет по пути доктрины Суркова (Владислав Сурков – бывший помощник Путина, - ред.), которую он описал в статье "Распаковка хаоса".

Несмотря на то, что война в Украине стала поводом, чтобы Саудовская Аравия смогла собрать страны, мы играем здесь свою роль и реализуем интересы. Сам факт переговоров о России без России очень бесит Москву (вспомните хотя бы твитты Медведева), ведь она понимает, что вопросы начинают решаться без нее.

Никаких быстрых результатов пока что мы не увидим. У нас часто ошибочно называют встречу в Джидде "саммитом", но это не так, поскольку саммит предусматривает участие в нем первых лиц государств. Здесь же было продолжение встречи группы советников лидеров страны в Копенгагене полгода назад. Тогда в этой встрече участвовали представители всего лишь нескольких стран, теперь же их уже 40. Это очень хорошо, потому что так выстраивается фронт против России, хотя каждая страна при этом преследует свои интересы.

Участие Китая в этой встрече очень позитивно, поскольку оно свидетельствует о противоречиях между Пекином и Москвой. Их интересы далеко не во всем совпадают. Во-первых, Китай не заинтересован в войне на Ближнем Востоке. Во-вторых, у России и Китая есть разногласия по поводу ядерного вопроса: Пекин не хочет нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, но не из-за любви к Украине и другим странам, а из-за собственной безопасности. Китай понимает, что в случае нарушения этого договора резко возрастает вероятность того, что Япония и Южная Корея дожмут США на создание у них ядерного оружия. Тем более, технологическая база у них уже готова: у них есть оружейный плутоний, есть ракеты и прочее, так что создать ядерное оружие не составит большого труда. Все это существенно усложняет вопрос безопасности самого Китая. Тем более, Япония открыто заявила, что готова вступиться за Тайвань. Так что в этой конфигурации Китай пытается играть свою игру, дабы не подвергаться рискам.

Это окно возможностей для нас, но далеко не факт, что все эти страны заинтересованы в проигрыше России – в некотором смысле они готовы к боевой ничьей за счет территорий Украины.

Все будет упираться в активность Украины: чем больше она будет бить по территории России, действуя по принципу Аль Капоне "добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом", тем больше у нее будет шансов достичь совершенно другого результата – боевой ничьей, но за счет территорий России.

У нас ошибочно говорят, что Российская Федерация должна развалиться. Это неправильно, потому что в этом не заинтересованы ни США, ни Китай. А вот лишение Российской Федерации выходов к Черному морю и обеспечение под разными соусами выхода Украины к границам Грузии (черноморское побережье не должно быть в руках РФ) будет очень болезненным для России, ведь так у нее исчезнет доступ к незамерзающему порту, и она утратит возможность манипулировать другими.

Это было бы интересно и Соединенным Штатам Америки, и Британии, и Турции, и другим странам. Это продается. Это тактика "есть слона по кусочкам".

Насколько запуск этих переговоров связан с ситуацией на фронте? Мы неоднократно слышали о том, что осенью могут начаться переговоры. В данном случае для Украины это "зрада" или "перемога"?

Украина должна управлять войной. Чем больше мы будем бить по территории России, тем веселее будут проходить переговоры в наших интересах. Если мы будем пассивны, переговоры будут, но не в наших интересах – так устроен мир.

Переговоры перманентно ведутся с первых дней войны, потому тут нет поводов расстраиваться. Вспомните, в первые три месяца войны после 24 февраля Европа вообще предлагала Украине сдаться. Был известный план премьер-министра Италии Драги, который состоял из четырех пунктов, а в переводе с дипломатического языка означал одно – "отдавайте территории, сдавайтесь, закрепляйте нейтральный статус, забудьте о НАТО", то есть все "хотелки" Российской Федерации. 16 июня прошлого года тройка европейских лидеров – Макрон, Шольц и Драги – приезжала в Киев конкретно с целью уговорить Киев сдаться. Зеленский сказал твердое "нет" и повез их в Бучу, и после увиденного там они не посмели требовать от Украины прекратить воевать. После того многое изменилось, в частности, европейские страны были вынуждены начать помогать Украине.

Более того, стали также заметны противоречия между интересами Европы и США в отношении России. Если Европа уже понимает, что Россия является экзистенциональной проблемой и угрозой для нее, тогда как Китай в ее концепции считается партнером, то для американцев, наоборот, Китай – это соперник и военный противник, а Россия является проблемой, которая при определенном раскладе должна играть на стороне США в потенциальном конфликте с Китаем. Кстати, поэтому от британцев и французов уже поступили дальнобойные ракеты, а вот от американцев ATACMS до сих пор нет.

Кроме того, Украине необходим собственный ВПК. Без переноса войны на территорию Российской Федерации ничего не будет, поскольку в таком случае переговоры, которые начинаются, закончатся для нас плохо. Если у нас будет боеспособная армия на момент переговоров, если мы будем наносить удары по Москве и Новороссийску, уничтожим новороссийские порты, остановим экспорт российской нефти, переговоры будут проходить намного веселее. Но для этого нужно свое оружие. Россию не следует недооценивать.

Россия может стать проблемой не только для Саудовской Аравии, но и Франции и других стран. Москва еще со времен СССР поставляет в Африку советское вооружение, но что будет, если туда хлынут дроны и другие вооружения? Шахеды могут пролететь и по французской базе в Нигере. И что тогда будут делать другие государства, остается вопросом.

Следующий шаг – проведение саммита мира. Украина сделала правильный ход, который позволит странам, которые заявляют о нейтралитете, изменить свою позицию.

Украина может добиться изменения позиции стран Глобального Юга?

Конечно. Здесь все просто: если они за мир, как будет написано в названии саммита, то они должны будут следовать мирному плану Зеленского.

Тем более, если они за мир на основе устава ООН.

Да.

Если они приезжают на мирный саммит, то должны определиться со своей позицией. На переговоры в Саудовскую Аравию прибыли представители более 40 стран. Многие приехали по приглашению Эр-Рияда, тот же Китай не мог отказаться, потому что уважаемые партнеры об этом попросили. Пекин не мог проигнорировать мероприятие, поскольку с Ближнего Востока идет нефть, а с самим королевством подписано серьезное соглашение по экономическому взаимодействию.

Переговоры в Саудовской Аравии – положительный момент. Однако мы должны понимать, что чем больше Украина будет наносить удары по Российской Федерации, заваливать ее дронами и уничтожать порты в Черном море, тем сильнее будет выглядеть переговорная позиция Киева.

Какую роль в этих переговорах отведут России? Песков как раз заявил, что РФ якобы не собирается продолжать в дальнейшем захватывать территории Украины и хочет контролировать Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Получается, он де-факто намекнул, что Москва сделала окончательную ставку на заморозку войны?

Украину не устраивает то, что предлагает Россия. Они могут делать разные заявления, но у нас свои интересы. Москва по-прежнему хочет заморозить войну, забрать побережье Азовского моря, перегруппироваться и снова напасть..

Как вы думаете, как может выглядеть будущий мирный план?

Участники переговоров в Саудовской Аравии для разработки последующих документов взяли мирный план Зеленского. Украина выбрала правильную позицию: хотите зерна – это ваши проблемы. Мы не можем вывести зерно, которое они хотят купить. Как мы готовы разблокировать порты? Будем мочить Черноморский флот и убивать российский экспорт в том же Новороссийске. Вот такой у нас план.

Если страны хотят, чтобы все происходило быстрее, то должны сформировать коалицию, которая будет давить на Россию. НАТО следует организовать конвои для сопровождения грузов. Можно отправить их договариваться с Эрдоганом, ведь Турция в течение полугода сопровождала перевозку грузов.

Как вы считаете, мирный саммит удастся организовать уже к концу года?

Думаю, удастся.

Здесь еще вопрос в том, насколько удастся Украине в рамках таких переговоров, где у всех свои интересы, продвинуть наиболее выгодные Киеву условия.

Все определяет наличие военной силы. Любые переговоры будут проходить веселее, когда наши ракеты будут бить по территории России и уничтожать ее портовую инфраструктуру.

Ракеты для ударов по территории Российской Федерации нам не дадут. Мы можем наносить урон только ракетами собственного производства. Нам нужно заниматься мобилизацией экономики. И если гражданские лица не могут справиться с такой задачей, нужно назначать военных.