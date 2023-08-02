Крах режима Путина и распад России: эксперт оценил последствия ударов по Москве

Распад страны-агрессора России произойдет мгновенно, все будет зависеть от действий внутри кремлевского режима, считает военный эксперт Николай Сунгуровский.

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Режим Путина начинает рассыпаться - Сунгуровский / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Удары по Москве демонстрируют слабые стороны столицы государства-оккупанта России и просчеты Кремля. Вертикаль власти Путина начинает рассыпаться, однако ожидания распада государства пока преждевременны. Развал РФ произойдет мгновенно, все зависит от скрытых действий политических фигур внутри кремлевского режима. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что удары по Москве неизвестными беспилотниками ведут к ослаблению власти в России. Особенно на фоне мятежа Пригожина и выступления генералов.

"Это ведет к ослаблению власти, поскольку показывает ее слабые стороны и что изначальные расчеты не оправдались. Тем более, на фоне этих событий, которые там происходили и происходят, как, например, бунт Пригожина и выступления российских генералов", - отметил Сунгуровский.

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По мнению аналитика, режим Путина начинает рассыпаться, однако до падения государственности России пока далеко. Пока неизвестно, когда будет распад РФ, но речь пойдет о мгновенном процессе, который зависит от подковерных игр внутри Кремля.

"Вертикаль власти в России начинает рассыпаться, но на скорый распад России я бы не рассчитывал. Он произойдет мгновенно, но когда этот момент настанет - большой вопрос. Все будет зависеть от подковерных взаимодействий российского режима", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Атака дронов на Москву

Москву атаковали дроны ночью 30 июля. В столице страны-оккупанта и Подмосковье прогремели взрывы. Неизвестные беспилотники повредили фасад здания делового центра Москва-Сити, где находятся офисы трех российских министерств. В Минобороны оккупантов РФ обвинили во всем Украину, однако никаких "обоснований" не предоставили.

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя удары БПЛА по Москве, заявили, что россиянам следует привыкать к новой реальности, когда война переносится уже на территорию РФ. Подобные события – результат развязанных боевых действий против Украины.

Ночью 1 августа в Москве вновь прогремели взрывы. Неизвестный дрон снова попал в бизнес-центр Москва-Сити. Там находится Министерство экономического развития агрессора России.

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