ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

Даже жители столицы страны-агрессора России Москвы уже понимают, что развязанная против Украины война не идет ни по какому плану, отметил Андрей Юсов.

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Преступления Кремля приводят в тупик не только режим Путина, но и всю Россию - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Перенос войны на территорию страны-оккупанта России – новая реальность, к которой россиянам следует привыкать. Преступления Кремля приводят в тупик не только режим кремлевского директора Владимира Путина, но и всю страну. Кремль пытается не комментировать атаку беспилотниками Москвы, чтобы не разочаровать жителей столицы, которые уже понимают, что все идет не "по плану". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что россияне должны понимать последствия войны против Украины. Перенос ее в Россию – закономерность, а преступления ведут в тупик не только кремлевский режим, но и все российское государство.

"Это норма и новая реальность, к которым россияне должны привыкать. Бизнес в РФ должен понимать, что преступления Кремля приводят в тупик не только режим Путина, но и всю страну. Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану", - отметил Юсов.

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По его словам, в кремлевской директорской пытаются замалчивать атаку дронов на Москву, чтобы на разочаровать москвичей, которые уже и сами понимают – все идет не так, как обещали власти.

"Для Путина это чрезвычайно чувствительный момент, они боятся настроений внутри самой Москвы. Путин делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад, ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше разрывается с реальностью", - подчеркнул Андрей Юсов.

Атака дронами Москвы 30 июля

В столице страны-агрессора России Москве, а также Московской области, ночью 30 июля прогремели взрывы. Позже выяснилось, что Москву атаковали дроны. В результате были повреждены здания и офисы делового центра Москва-Сити. Там находятся офисы трех министерств РФ. Минобороны оккупантов обвинило в ударе так называемый "киевский режим", но никаких доказательств приведено не было.

В Воздушных силах ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы. В частности, спикер ВС Юрий Игнат отметил, что "они получили то, что хотели".

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается", - подчеркнул Игнат.

Глава Кремля Владимир Путин появился на публике после атаки дронов на Москву. Он решил не комментировать инцидент, а в печали и напряженности провел парад морского флота оккупантов РФ.

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