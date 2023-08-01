Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский

России переносить часть ПВО с фронта ради защиты Москвы, считает военный эксперт.

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Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Николай Сунгуровский / Главред

Неизвестные беспилотники в последнее время зачастили в столицу страны-агрессора России - Москву. Только за последние две ночи беспилотник дважды попал в здание московского бизнес-центра Москва-сити, где находились по меньшей мере три российских министерства, что заставило понервничать россиян.

В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, причастна ли Украина к ударам по Москве и как будут реагировать россияне на промахи своей противовоздушной обороны.

Мог ли быть беспилотник, который попал недавно в Москва-сити, именно украинским?

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Трудно сказать. Надо посмотреть на обломки этого дрона. Хотя в любом случае такая ситуация нам на руку. Поскольку, с одной стороны, если это российский дрон (что вряд ли), это говорит о низком качестве продукции, которую они изготавливают. Если это украинский дрон, то это говорит о слабости их противовоздушной обороны. На мой взгляд, это дрон, который запускался с территории России. То есть он не летел от нас, поскольку пока дронов такой дальности у нас нет. А все те публикации и разговоры о том, что Укроборонпром не справляется с заданиями, хотя раньше они говорили о наличии дрона с дальностью до 1000 км, могут быть просто специально подготовленной информационной кампанией. Но не зная деталей трудно дать какой-то однозначный ответ.

В любом случае это говорит о том, что на самом деле российское ПВО оставляет желать лучшего. Летел ли дрон с территории Украины или России разницы тут практически нет из-за слабого ПВО.

Правильно ли я понимаю, что в случае с дронами, то в пределах города речь идет об их подавлении средствами радиоэлектронной борьбы?

Есть два варианты борьбы с дронами. Первый – глушить систему наведения средствами радиоэлектронной борьбы. В этом случае его можно либо посадить на безопасном участке, либо нарушить его систему управления и тогда он будет неуправляемым, а дальше – уже куда рука бога его приведет.

Второй вариант – борьба зенитными средствами, то есть крупнокалиберными пулеметами, зенитными пушками и так далее. И в этом случае тоже неизвестно, куда упадут обломки (что происходило и в Киеве не один раз).

А вообще насколько часто в России происходят случаи, когда они сбивают собственные дроны - как это можно объяснить? Ведь они же должны гипотетически видеть, чей это дрон, а то получается так, что они сбивают все, что летит над головой без разбора.

Это беда не только российской, но и украинской ПВО. И у нас были такие случаи, когда сбивали свои же дроны. Но это бывает в том случае, если используются технологически несовершенные аппараты, у которых нет такой системы опознавания "свой-чужой", или если используется некачественная навигационная аппаратура. Ну и в случае несовершенства системы взаимодействия между средствами ПВО и силами, которые используют дроны.

Возможно все – в каждом конкретном случае надо подробно разбираться, в чем причина.

Независимо от того, чьи были удары по Москве, как они будут влиять на ситуацию в России?

Только негативно. Во-первых, россияне, наконец-то узнали, что, оказывается, идет война, и что они сами могут оказаться целями, а не только они будут управлять ракетами, которые летят в сторону Украины. То есть они тоже под ударом. Во-вторых, это говорит о том, что вооруженные силы России, в частности, силы противовоздушной обороны не в состоянии их защитить. А все это сказывается на моральном состоянии и общества, и вооруженных сил РФ.

А в чем это проявится – как мы поймем, что россияне начали на это реагировать?

Это может отразиться на том, что они будут стягивать силы ПВО под Москву и другие стратегически важные объекты. А поскольку избытка в этих средствах у них нет, то это скажется на состоянии противовоздушной обороны РФ на фронте.

Пока они могут это делать без ущерба для войсковой ПВО, и в дальнейшем могут использовать полустационарные или мобильные стратегические комплексы типа С-400, С-500, чтобы прикрыть стратегически важные объекты.

Хотя успешные удары по Таганрогу, раньше – по "Энгельсу", а теперь по Москве говорят о том, что, в общем-то, этих средств недостаточно.

Любая система ПВО не стопроцентная – во-первых, у нее есть какая-то вероятность поражения этих целей, а во-вторых, есть слепые зоны, которые мы пытаемся использовать для того, чтобы эту систему пробить. Это и размещение сил, и комплексирование сил, и эшелонированное построение ПВО, и так далее. То есть много нюансов, где могут проявиться слабости такой системы.

Но все зависит от того, откуда россияне будет стягивать эти силы и средства. Во-первых, это обязательно скажется на том, что ПВО в других группировках или военных округах будут ослаблены. Во-вторых, они могут полагаться на свою оборонную промышленность, которая в принципе, сейчас очень сильно ограничена в серийном выпуске таких средств.

Вы, наверное, слышали похваления Путина о том, что они выпускают больше зенитных ракет, чем все остальные страны мира. По количеству они, возможно, могут обогнать кого угодно в мире, но не по качеству. Что дроны, что ракеты падают на своей территории или, по крайней мере, не попадают в цель.

Если бы у нас было достаточное количество дронов, авиации, ракет, то, естественно, ни одна система ПВО не в состоянии выдержать такой натиск.

Потому им придётся ослаблять свою противовоздушную оборону на каких-то участках, чтобы усилить ее или на приоритетных направлениях, или в районе приоритетных объектов.

Россияне в последнее время стали активно хвалиться тем, что они начали серийное производство дронов "Ланцет" при этом параллельно закупают у Ирана партии "шахедов". Как это влияет на ситуацию на фронте и есть ли нам что противопоставить РФ?

Дронов никогда много не бывает. Как правило, их всегда не достает. Если это дроны-камикадзе, то часто это товар разового действия, ведь в мире пока мало образцов, которые могут после нанесения удара возвращаться в пункт запуска.

Это, в основном, барражирующие снаряды, и их избытка никогда не будет.

Они полезны тем, что заменяют использование живой силы, и поэтому их использование для нас является приоритетным.

Действительно, Россия сейчас по минимуму наладила производство таких беспилотников, хотя в планах у них расширение. "Ланцет" проще, чем "шахед", они меньшей дальности, поэтому используются в основном на линии фронта. Тем не менее, это смертоносное оружие.

И хотя их у РФ пока недостаточно, но они наносят нам определенный ущерб.

Что касается борьбы с ними, то дроны с дронами не борются – нам необходимо противопоставить использованию дронов Россией собственные средства радиоэлектронной борьбы, которых у нас недостаточно, и зенитную артиллерию, которой у нас тоже недостаточно, но которую нам поставляют. В частности, Германия, которая передает нам пушечные комплексы Гепард, спаренные зенитные пушечные установки ЗУ-23, которые были и у нас в запасах, и которые нам поставляют страны восточные Европы из своих запасов.

Это комплексная система, где только РЭБ не действует. Это должна быть эшелонированная система, которая взаимодополняет друг друга. И это взаимодополнение требует высокой координации этих действий. В чем и состоит вся сложность.

А по соотношению сил по дронам, то, к сожалению, мы пока отстае, но имеются достаточно хорошие перспективы налаживания масштабного производства таких средств в Украине, даже без закупок и поставок с Запада. Но пока у нас все еще в зачатке, от западной помощи мы уйти не можем. Однако зачаточное состояние у нас перспективное, ведь по данным Минстратегпрома уже около 200 компаний в Украине занимаются разработкой и производством беспилотников.

Что будет, если Россия всё-таки наладит серийное производство?

Если у нас будет нехватка средств ПВО, то под ударом окажутся и войска, и прифронтовые объекты, и объекты даже в глубине страны. Мы не можем себе такого позволить и будем вынуждены или искать какие-то дополнительные источники пополнения этих средств, или переходить к собственному производству.

А эта программа производства беспилотников на 40 миллиардов хотя бы какую-то часть потребностей может закрыть гипотетически?

Конечно. Эти беспилотники бывают разные. Барражирующие боеприпасы, а также разведывательные комплексы, которые работают в зоне военных действий и не требуют высокотехнологичности и большой длительности полета, более дешевые, но не составляют львиную долю из тех миллиардов, которые будут выделяться. Основную долю займут разведывательные ударные комплексы большой дальности. И там потребуется достаточно много средств для двигательных установок, навигационной аппаратуры и так далее.

Но любая военная цель на территории России для Украины является возможной целью, поскольку идет война. В России же не задаются вопросом, имеют ли там право наносить удар по Украине или нет. Как я уже говорил, пока мы вынуждены идти на условия западных стран, которые ограничивают нас как в дальности поражения, так и местонахождение этих целей, особенно на территории из-за боязни прямого конфликта с РФ как владелицей ядерного оружия. Именно отсюда проистекают вот эти страхи, хотя красные линии уже несколько раз были пройдены. А это говорит о том, что Россия сама не готова к применению ядерного оружия. Идти на шантаж и опосредованную ядерную угрозу, используя для этого шантажа не только ядерное оружие, но и атомные электростанции – это в стиле России.

В шантаже Россия преуспела, и на это ведутся западные партнеры, хотя прекрасно знают, что это – просто шантаж. Но поскольку риск такой есть, они пытаются любыми способами его избежать. А мы оказываемся в невыгодной ситуации, когда вынуждены соглашаться на те условия, на которых нам предоставляют оружие, поскольку собственных источников для пополнения у нас пока нет.

Если мы всё-таки наладим производство дронов и подобного вооружения, как часто тогда по территории России будут наноситься удары, и как они повлияют на ситуацию в РФ?

Тут вопрос не "если", а "когда". Массовое производство будет, и на это россиянам придется отвечать каким-то образом. Как я уже говорил в начале разговора, им придется или стягивать средства ПВО из других военных округов, или усиливать свою оборонную промышленность, на что у них недостаточно средств и источников пополнения комплектующих. И это слабая сторона вооруженных сил РФ и российской экономики.

И на это, в принципе, рассчитаны и санкции, и военная помощь Запада в Украине. То есть со временем, в процессе украинской наступательной кампании весь вопрос будет состоять в том, насколько будут соотноситься темпы пополнения наших резервов и войск РФ. То есть идет соревнование темпов, и если говорить об истощении, то сейчас как раз происходит истощение ресурсной базы обеих сторон.

Если темпы восполнения наших потребностей со стороны стран Запада будут больше темпов восполнения потерь противника, мы окажемся в выигрышной позиции. Если нет – то и Украина, и Запад проигрывают России, чего Запад допустить не может.

Поэтому сейчас идут не только разговоры, а конкретные и политические действия, и действия в области оборонной промышленности, чтобы наращивать линии производства боеприпасов, дронов и другой техники, потребность в которой выявлена в процессе войны.

А политически на позициях российской власти это как-то отразится?

Это ведет к ослаблению власти, поскольку показывает ее слабые стороны и что изначальные расчеты не оправдались. Тем более, на фоне этих событий, которые там происходили и происходят, как, например, бунт Пригожина и выступлений российских генералов. То есть вертикаль власти в России начинает рассыпаться, но на скорый распад России я бы не рассчитывал. Он произойдет мгновенно, но когда этот момент настанет - большой вопрос. Все будет зависеть от подковерных взаимодействий российского режима.