Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 марта

Используйте онлайн-сервисы для точного определения времени отключения света по вашему адресу.

Отключения могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Кратко:

2 марта в Днепре и области вводятся почасовые отключения света

Очереди и время отключений отличаются для разных районов и компаний

Павлоград имеет отдельный график с тремя промежутками в течение суток

В понедельник, 2 марта, в части регионов Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

В Днепре и Днепропетровской области в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света. Ограничения будут применяться для всех подчерг. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, электроснабжение могут ограничивать от одного до двух раз в сутки в зависимости от установленной очереди потребителей. Энергетики призывают жителей региона регулярно проверять обновления и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Очередь 1.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Очередь 2.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Очередь 2.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Очередь 3.1: 11:00 – 14:30

Очередь 3.2: 11:00 – 14:30

Очередь 4.1: 14:00 – 14:30, 21:30 – 24:00

Очередь 4.2: 14:00 – 14:30, 21:30 – 24:00

Очередь 5.1: 14:30 – 18:00

Очередь 5.2: 14:30 – 18:00

Очередь 6.1: 14:30 – 18:00

Очередь 6.2: 14:30 – 18:00

Узнать точное время отключения электроэнергии по конкретному адресу жители Днепра могут через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" уточнили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение всего дня — с 08:00 до 24:00 в соответствии с определенными очередями:

Очередь 1.1: 11:00 – 14:30

Очередь 1.2: 11:00 – 14:30

Очередь 2.1: 21:30 – 24:00

Очередь 2.2: 21:30 – 24:00

Очередь 3.1: 14:30 – 18:00

Очередь 3.2: 14:30 – 18:00

Очередь 4.1: 14:00 – 18:00

Очередь 4.2: 14:00 – 18:00

Очередь 5.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

Очередь 5.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Очередь 6.1: 08:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Очередь 6.2: 08:00 – 11:00, 18:00 – 21:30

График для Павлограда

Отдельный график также предусмотрен для жителей Павлограда, где временные ограничения электроснабжения будут осуществляться по специально сформированным очередям.

1 очередь: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

2 очередь: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

Энергетики отмечают, что графики могут оперативно меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители региона могут получить необходимую помощь и актуальные новости. Полный перечень адресов и график работы пунктов доступны на сайте областной военной администрации.

Ситуация с энергетикой в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Кроме того, графики отключений света в Украине будут действовать еще как минимум месяц. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

