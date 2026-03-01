Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головок

Садовник рассказал, как следить за листьями и корнями ранней весной, чтобы сформировать большую головку.

Начало марта — критический период для озимого чеснока. После сложной зимы с резкими перепадами температур и глубоким промерзанием почвы, растения нуждаются в помощи.

Нынешняя зима подготовила немало вызовов для украинских огородников. Отсутствие стабильного снежного покрова и резкая оттепель в конце февраля создали опасную ситуацию на грядках: верхний слой почвы превратился в "грязь", в то время как более глубокие слои остаются мерзлыми. Из-за этого влага не впитывается, вытесняя кислород, необходимый для дыхания корневой системы.

Опытный садовод и автор канала "Дача Агронома" подчеркнул, что именно в первые числа марта необходимо выполнить две ключевые манипуляции, чтобы спасти чеснок от фузариоза и преждевременного пожелтения листьев.

Освобождение от "зимней одежды"

Первым шагом должно быть полное снятие укрывного материала или толстого слоя мульчи, которыми грядки защищали от морозов.

"Сейчас, когда потеплело, мульча начинает вредить. Под ней в условиях избыточной влаги активно развивается мицелий грибков, которые при отсутствии ультрафиолета быстро атакуют молодые побеги чеснока", — предупреждает эксперт.

Тонкий слой мульчи можно оставить — он поможет насыщать почву воздухом, а позже защитит от пересыхания, когда лишняя влага уйдет.

Глубокое аэрационное рыхление

Вторая процедура — интенсивное рыхление междурядий. Поскольку земля сверху переувлажнена, корни начинают "задыхаться". Как только появится физическая возможность выйти на огород, необходимо провести глубокое рыхление.

Техника безопасности: Поскольку озимый чеснок высаживается на глубину около 10 см, глубокое рыхление в междурядьях является безопасным для корневой системы, если не приближаться вплотную к самому стволу растения.

Поскольку озимый чеснок высаживается на глубину около 10 см, глубокое рыхление в междурядьях является безопасным для корневой системы, если не приближаться вплотную к самому стволу растения. Цель: Восстановить доступ кислорода к корням, чтобы предотвратить их подгнивание.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Чего не стоит делать сейчас

Специалист рекомендует не спешить с подкормкой. Вносить удобрения в начале марта еще рано. Чеснок возобновит активный рост и способность усваивать питательные вещества только тогда, когда температура почвы стабилизируется на отметке +5°C.

Несмотря на то, что многие хозяева замечают подмерзание кончиков листьев ("чеснок похож на тюльпаны"), ситуацию можно исправить. Своевременное удаление лишнего укрытия и обеспечение доступа воздуха к корням позволят растению сформировать большую головку и успешно завершить вегетацию.

О подробном уходе за озимым чесноком в начале весны смотрите в видео.

