"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

Измены супруга разрушали брак певицы.

Ани Лорак интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, скрин из видео

Ани Лорак рассказала о том, что разрушило ее брак с Муратом Налчаджиоглу

Как она узнала о изменах мужа

Предательница Украины певица Ани Лорак дала большое интервью российскому YouTube-каналу, где разоткровенничалась о личной жизни. Артистка рассказала об изменах своего первого мужа Мурата Налчаджиоглу.

Лорак призналась, что замечала звоночки, которые сигнализировали о неверности супруга. Певица даже решилась спросить у возлюбленного напрямую, нашел ли он себе кого-то на стороне. Однако правды она так и не добилась — супруг продолжал уверять ее в своей любви.

"Звоночки были. Ну ты же спрашиваешь человека, а он говорит: "Нет, все нормально", "Тебе показалось" и так далее. Классическая история", — посмеялась исполнительница.

Ани Лорак - личная жизнь / скрин из видео

Артистка заметила, что ее бывшему мужу было удобно строить отношения с несколькими женщинами одновременно. Притупляли бдительность певицы его забота и обходительность — Лорак не чувствовала от супруга подвоха, хотя поводов для подозрений было много.

"Я ему верила потому что человек говорит: "Нет-нет". Убеждал меня и дарил любовь. Не то, чтобы там не было этих чувств, Ты можешь подозревать, когда человек охладел вообще, и ты уже понимаешь. Самое неприятное — это когда вот эта двойная игра идет", — призналась певица.

Ани Лорак муж - Мурат Налчаджиоглу / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Предательница сообщила, что окончательно уверилась в измене супруга, когда увидела снимки в СМИ. Это стало переломным моментом для артистки. По ее словам, в тот момент сломалась ее внутренняя опора, ведь муж был центром ее жизни.

"Это было очень неприятно, очень больно. Как рушатся наверное все твои мечты. Как будто тебя кто-то бросает в воду с вышки, или ты летишь и не знаешь, когда упадешь", — поделилась Ани Лорак.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

