Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

Несмотря на рекордное сосредоточение сил на линии фронта, российские войска так и не смогли достичь заметных успехов в зимний период. Об этом в интервью СМИ рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов, отметив, что реальные изменения на карте боевых действий минимальны, пишет УНИАН.

Основные акценты заявлений Буданова

Он подчеркнул, что территориальные достижения оккупантов настолько незначительны, что их сложно сравнивать даже с предыдущими этапами войны.

Буданов прямо отметил:

"Пожалуй, самые незначительные по сравнению со всеми другими периодами всех против Украины, которые они проводили".

По его словам, российская армия, не достигнув успехов на поле боя, переключилась на другой тип давления - массированные удары по энергетической инфраструктуре и активное распространение фейков.

Почему враг изменил тактику

Буданов объяснил, что зимой российские войска пытались компенсировать провалы на фронте ударами по критической инфраструктуре, пытаясь усилить давление на гражданское население. Однако с потеплением эффективность такого подхода будет уменьшаться, ведь энергетическая система становится менее уязвимой к сезонным нагрузкам.

Информационные манипуляции и "победы" на бумаге

Отдельно глава ОП остановился на российских выдумках о "захвате" украинских городов и сел. Он напомнил, что пропаганда неоднократно заявляла о взятии Купянска - "раз пять", хотя эти утверждения не соответствовали действительности.

Буданов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, украинские силы продолжают сопротивляться: "Это просто факт. Но есть же тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать... Да, нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают".

Напомним, Главред писал, что, по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

