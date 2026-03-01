Укр
Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

Дарья Пшеничник
1 марта 2026, 10:16
По словам главы ОП, главным успехом российских войск зимой стали именно атаки против инфраструктуры Украины и ее уничтожение.
Буданов назвал главный успех оккупантов за время зимней кампании в войне / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Главное из новости:

  • Россия не достигла существенных успехов зимой
  • Террор по инфраструктуре заменил провалы на фронте
  • Российская пропаганда придумывает "захват" украинских городов

видео дня

Несмотря на рекордное сосредоточение сил на линии фронта, российские войска так и не смогли достичь заметных успехов в зимний период. Об этом в интервью СМИ рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов, отметив, что реальные изменения на карте боевых действий минимальны, пишет УНИАН.

Основные акценты заявлений Буданова

Он подчеркнул, что территориальные достижения оккупантов настолько незначительны, что их сложно сравнивать даже с предыдущими этапами войны.

Буданов прямо отметил:

"Пожалуй, самые незначительные по сравнению со всеми другими периодами всех против Украины, которые они проводили".

По его словам, российская армия, не достигнув успехов на поле боя, переключилась на другой тип давления - массированные удары по энергетической инфраструктуре и активное распространение фейков.

Почему враг изменил тактику

Буданов объяснил, что зимой российские войска пытались компенсировать провалы на фронте ударами по критической инфраструктуре, пытаясь усилить давление на гражданское население. Однако с потеплением эффективность такого подхода будет уменьшаться, ведь энергетическая система становится менее уязвимой к сезонным нагрузкам.

Информационные манипуляции и "победы" на бумаге

Отдельно глава ОП остановился на российских выдумках о "захвате" украинских городов и сел. Он напомнил, что пропаганда неоднократно заявляла о взятии Купянска - "раз пять", хотя эти утверждения не соответствовали действительности.

Буданов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, украинские силы продолжают сопротивляться: "Это просто факт. Но есть же тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать... Да, нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают".

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что, по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

