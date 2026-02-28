У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии РФ.

Силы обороны нанесли удар по оккупантам / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Что известно:

В РФ и на оккупированных территориях прогремели взрывы

Силы обороны Украины нанесли удар по оккупантам

Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов в ночь на 28 февраля.

"Вчера Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии противника в районе н.п. Орлинское (ТОТ Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Под ударами оказались:

склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе Новоамвросиевского (Донецкая область);

склад боеприпасов отдельной мотострелковой бригады в районе Амвросиевского (Донецкая область);

склады материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе Каланчака (Херсонская область);

склад горюче-смазочных материалов отдельной бригады МТС в районе Мирного (Херсонская область);

живая сила врага в районах Дроновки (Белгородская область), Родинского (Донецкая область), Березового (Днепропетровская область);

склад смазочно-технического обеспечения оккупантов в районе Багатырь (Донецкая область).

В настоящее время окончательные масштабы и потери оккупантов уточняются.

Как удары Украины влияют на ситуацию в РФ

Главред писал, что, по словам главы ОП Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. В то же время украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и т. д.

Но на темп ведения войны это особо влиять не может, потому что военная техника работает в основном на дизельном топливе, а Россия вливает все деньги именно в финансирование войны.

Удары по РФ / Инфографика: Главред

Удары ракетами "Фламинго" по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар вглубь России ракетами FP-5 "Фламинго". В результате атаки были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса и логистики врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, подтверждено попадание по предприятию оборонной промышленности "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии.

По данным OSINT-канала Dnipro Osint, удар нанесли именно ракетами "Фламинго", которые попали в производственные цеха. Завод, по которому был нанесен удар, расположен примерно в 1400 километрах от украинской границы.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет ограниченный запас ракет "Фламинго". Он также сообщил, что российские войска уничтожили одну из производственных линий этих ракет, однако она уже перемещена и восстановлена.

