Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

Иван Ступак рассказал, как долго могут продолжаться боевые действия и удары по инфраструктуре.

Когда может закончиться война / Коллаж: Главред, фото: 157 отдельная механизированная бригада, 27 отдельная артиллерийская бригада

О чем говорит Иван Ступак:

РФ не прекратит удары по инфраструктуре до конца марта

В Кремле начали задумываться об остановки войны

До июня не стоит ожидать перемирия

Украине не стоит рассчитывать на перемирие и прекращение ударов по инфраструктуре в ближайшие месяцы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он убежден, что россияне будут бить по объектам инфраструктуры минимум до конца марта.

"Первый месяц весны еще холодный, и Россия точно нам не подарит каникулы и не прекратит бить по инфраструктуре. Что будет после марта, сложно прогнозировать. Мы можем только попробовать предугадать логику РФ на следующий период", - говорит Ступак.

В то же время россияне продолжили пункты "мирного плана". Можно предположить, что они ожидают проблемы, с которыми они могут столкнуться.

"Россияне могли не предлагать никаких пунктов и просто продолжать войну. Скорее всего, на горизонте у России маячат проблемы. Вероятно, россияне видят, что, условно говоря, следующие полгода они могут воевать без критичных проблем для российской экономики, но дальше будет больно. Потому до этого времени нужно как-то остановить боевые действия и что-то подписать", - говорит эксперт.

Боевые действия могут продолжаться минимум в ближайшие месяцы. Ступак отмечает, что в Кремле рассматривают возможность остановки войны. Он обратил внимание на то, что Москва уже перестала требовать Запорожскую и Херсонскую области. Единственным территориальным требованием России остается Донецкая область.

"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упирается и стоит на своем", - говорит он.

По мнению Ступака, до июня не будет перемирия или подписания какого-то договора.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду сказал, что война в Украине не закончится, пока Путин будет оставаться у власти.

Он убежден, что Путин не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все.

"Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России", - подчеркнул экономист.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

