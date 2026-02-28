Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

Аналитики отметили, что попытки наступления врага на всех участках не увенчались успехом.

Силы обороны Украины добиваются тактических успехов / Коллаж: Главред, фото: ОК Юг, карта ISW

Что сообщили аналитики:

Наступательные действия оккупантов за последнее время не привели ни к одному успеху

Силы обороны проводят контратаки на нескольких участках фронта

В Днепропетровской области у ВСУ есть продвижение

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако подтвержденных прорывов оккупантов не зафиксировано. В то же время ВСУ имеют тактические успехи на нескольких направлениях.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Украинские военные имеют продвижение в трех областях - Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.

Как изменилась ситуация на фронте

Российские военные блогеры сообщили, что недавно Силы обороны Украины осуществили контратаки на севере Харьковской области. Результаты активных действий ВСУ в настоящее время уточняются.

В то же время в районе Константиновки-Дружковки ВСУ имели тактические успехи, о чем свидетельствуют геолокационные материалы. Украинские военные держат под контролем железнодорожную станцию, а также аналитики не фиксируют российские позиции западнее трассы Т-0504 на юге города.

Константиновка / Инфографика: Главред

Также Силы обороны продвинулись в направлении населенного пункта Александровка, а именно в районах Тернового, Березового и Красногорского.

На этом участке фронта россияне использовали тактику инфильтрации небольшими группами с поднятием флагов для создания информационного эффекта. Но это не позволило создать полноценные укрепления, что облегчило контратаки для ВСУ.

Могут ли ВСУ перейти в масштабное контрнаступление - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, хотя локальные контрнаступательные действия уже продолжаются, о масштабном контрнаступлении в этом году пока говорить не стоит.

Сейчас у Украины нет ни ресурсов, ни сил для проведения полномасштабного контрнаступления. Он также выразил сомнения относительно возможности проведения таких операций. По его мнению, контрнаступательная операция – это что-то вроде Купянска, тогда как нынешние действия на фронте "ограничиваются отвоеванием около 200 кв. км".

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что после потери армией России возможности пользоваться спутниковой связью Starlink количество стримов у оккупантов уменьшилось в 11 раз.

Ранее стало известно, что на Лиманском направлении украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии России. Враг сосредотачивает против ВСУ силы в соотношении 1:6 или даже 1:10.

Накануне Сырский озвучил главные задачи ВСУ на фронте: держать рубежи и беречь жизни воинов, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

