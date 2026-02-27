Укр
Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

Сергей Кущ
27 февраля 2026, 20:00
Потребительская корзина всех россиян, независимо от их прежнего материального положения, существенно обеднела.
Экономист рассказал, когда РФ ждет крах
Экономист рассказал, когда РФ ждет крах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Экономика России уже на грани краха
  • Россияне уже существенно обеднели

Крах экономики и распад России уже неизбежны. Об этом говорят и тенденции в российской экономике, и тенденции в войне против Украины.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

видео дня

"Поэтому в переговорах все просто тянут время и ждут, когда внутренние экономические и политические процессы в России разрушат ее изнутри. То есть цивилизованный мир хочет победить Россию малой кровью для себя. Другой вопрос, что для Украины это уже давно не "малая кровь", но для европейцев, американцев и представителей других цивилизованных стран, которые сейчас поддерживают Украину, лучшей является мягкая форма развала России изнутри, а не масштабное военное противостояние на уровне мировой войны", - заявил эксперт.

Также он считает, что в ближайшее временя доступными для россиян останутся только ингредиенты для щей и боярышник.

"Даже те россияне, которые считались обеспеченными, то есть жители Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас тоже снимают сотни видео, демонстрируя свои платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь и ценники в магазинах. Россияне, покупая продукты на значительные суммы, удивляются, что этого набора едва хватит на короткое время. Это свидетельствует о том, что потребительская корзина всех россиян, независимо от их прежнего материального положения, существенно обеднела", - подытожил Новак.

Обвал российского рубля не за горами: мнение эксперта

По прогнозу главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля.

В 2026 году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.

"Они кричат, что им нужен курс "хотя бы 120-130 рублей за доллар". Такой курс возможен уже в 2026 году", - подчеркнул он.

Новак отметил, что гарантированно в 2026 году будет преодолена психологическая отметка в 100 рублей за доллар, а дальше обвал рубля может быть даже неконтролируемым.

Распад России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия должна повторить судьбу Советского Союза и распасться на несколько независимых образований. Еще до начала войны против Украины в 2014 году даже жители Екатеринбурга считали себя не "русскими", а "сибиряками". Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

Российская Федерация, по словам оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, как агрессор должна прекратить существование в нынешнем виде. В то же время он считает, что на ее территории должно появиться новое, демократическое государство, которое позволит другим народам самостоятельно определять свою судьбу.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан добавил, что Россия удерживается в войне исключительно благодаря нефтедобывающей отрасли. Если уничтожить её нефтегазовый сектор, государство может распасться всего за полгода.

Вам может быть интересно:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

