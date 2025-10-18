Распад "империи" Путина: назван прогноз будущего России

До 2014 года даже жители Екатеринбурга не считали себя "русскими", отметил Алексей Гетьман.

Россия должна повторить судьбу СССР

Рано или поздно народы начнут задавать Москве вопросы

Страна-оккупант Россия должна повторить судьбу Советского Союза и развалиться на несколько отдельных государств. До начала российско-украинской войны в 2014 году даже жители Екатеринбурга говорили, что они – не "русские", а "сибиряки". Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

Во время чата на Главреде он ответил на вопрос, может ли Россия повторить судьбу СССР. По словам эксперта, этим все должно и завершиться.

"Этим все и должно закончиться – Россия должна развалиться на несколько отдельных государств. По большому счету, Российская Федерация является последней империей мира, а точнее недоимперией. Что может объединять империю? Только внешние враги и стремление расширяться. А если империя находится в состоянии стагнации, в ней начинают происходить определенные процессы, ведь в ее состав входит много разных этносов, которые рано или поздно начнут задавать вопросы Москве", - добавил Гетьман.

"Что тогда говорить о Дальнем Востоке"

Также он напомнил, что до начала российско-украинской войны на Донбассе даже в Екатеринбурге местные жители говорили, что они – не "русские".

"Например, в Екатеринбурге еще до 2014 года люди говорили, что они – не "русские". "Русские – в Москве. А мы – сибиряки", – отмечали они. То есть такие заявления звучали не от якутов и чеченцев, а от жителей Екатеринбурга! Что тогда говорить о Дальнем Востоке", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Смотрите видео, в котором Гетьман рассказал, почему Россия должна развалиться:

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

