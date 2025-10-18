Укр
Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Андрей Ганчук
18 октября 2025, 15:57
4104
Путин потерпел ряд геополитических поражений и поставил все на уничтожение Украины, считает Александр Мережко.
Путин, войска РФ
Путин может остановить войну только в случае угрозы своей власти в России - нардеп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

  • Война в скором времени вряд ли закончится
  • Путин намерен уничтожить Украину

Прогнозы о скором завершении войны России против Украины в ближайшее время навряд ли заслуживают доверия. Глава Кремля Владимир Путин потерпел ряд геополитических поражений и сосредоточил все свои силы на попытке уничтожить украинское государство. Путин может остановить войну только в том случае, если будет угроза его власти. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Прогнозы о скором завершении войны

В интервью Главреду он рассказал, что не верит в прогнозы о возможном скором завершении войны.

"Честно говоря, я в это не верю. Скорее, это выдают желаемое за действительное. Потому что Путин может остановить войну только при одном условии: когда у него не останется другого пути сохранить власть. Он от нас не отцепится, ведь он поставил на карту уничтожение Украины абсолютно все", - отметил нардеп.

"Он - одержим и тотально сфокусировался на одной цели"

Политик напомнил, что Путин потерпел геополитические поражения в нескольких регионах и сосредоточился на попытке уничтожить Украину.

"Даже примеры из предыдущих ситуаций это показывают: он не спас Башара Асада, он фактически потерял влияние в Сирии; он не среагировал, когда Азербайджан освободил Карабах. Он - одержим и тотально сфокусировался на одной цели: уничтожении Украины, и так просто он не отступит. Он это сделает только тогда, когда давление станет настолько сильным, что он поймет: если не прекратит боевые действия, то потеряет власть. Пока я не вижу предпосылок для такого сценария - наоборот, можно ожидать эскалации со стороны Кремля. Как видите, Путин пытается накануне зимы наносить удары по критической инфраструктуре. Он не заинтересован в мире, ведь для него остановка войны будет означать риск потери власти - и он это очень хорошо понимает", - подчеркнул Александр Мережко.

Что говорит эксперт

В теории, война действительно может завершиться в период от 2 месяцев до года, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Однако для этого должен совпасть ряд факторов, один из основных – прекращение поддержки России со стороны Китая.

"Поэтому многое зависит от того, состоятся ли переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Если действительно будет перекрыт "кран" военной помощи России, если мир согласится на наше предложение и мы осуществим большой компромисс - например, согласимся на замораживание линии боевого соприкосновения при условии, что мы и в дальнейшем будем возвращать наши территории дипломатическим путем - и, что не менее важно, если Украина войдет в европейскую архитектуру безопасности, - тогда картина может измениться. Именно поэтому мы предлагаем помощь в сбивании российских дронов и приняли противоречивое для общества решение об открытии рынка оружия.

Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - подчеркнул Жмайло.

Возможно ли скорое завершение войны в Украине – прогнозы:

Как сообщал Главред, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким ранее предположил, что война может завершиться "в диапазоне от двух месяцев до года". Война закончится дипломатией, стороны подпишут определенные бумаги.

Надеюсь, война закончится до конца 2025 года, сказал журналистам начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Впрочем, по его мнению, впоследствии Украину ждут неспокойное время.

Конца войны пока не видно, нужно готовиться к продолжению боевых действий, считает командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк. Россия не намерена останавливаться.

О персоне: Александр Мережко

Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

Верховная Рада Владимир Путин Александр Мережко война России и Украины
