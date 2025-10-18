Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Путин потерпел ряд геополитических поражений и поставил все на уничтожение Украины, считает Александр Мережко.

Путин может остановить войну только в случае угрозы своей власти в России - нардеп

Война в скором времени вряд ли закончится

Путин намерен уничтожить Украину

Прогнозы о скором завершении войны России против Украины в ближайшее время навряд ли заслуживают доверия. Глава Кремля Владимир Путин потерпел ряд геополитических поражений и сосредоточил все свои силы на попытке уничтожить украинское государство. Путин может остановить войну только в том случае, если будет угроза его власти. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Прогнозы о скором завершении войны

В интервью Главреду он рассказал, что не верит в прогнозы о возможном скором завершении войны.

"Честно говоря, я в это не верю. Скорее, это выдают желаемое за действительное. Потому что Путин может остановить войну только при одном условии: когда у него не останется другого пути сохранить власть. Он от нас не отцепится, ведь он поставил на карту уничтожение Украины абсолютно все", - отметил нардеп.

"Он - одержим и тотально сфокусировался на одной цели"

Политик напомнил, что Путин потерпел геополитические поражения в нескольких регионах и сосредоточился на попытке уничтожить Украину.

"Даже примеры из предыдущих ситуаций это показывают: он не спас Башара Асада, он фактически потерял влияние в Сирии; он не среагировал, когда Азербайджан освободил Карабах. Он - одержим и тотально сфокусировался на одной цели: уничтожении Украины, и так просто он не отступит. Он это сделает только тогда, когда давление станет настолько сильным, что он поймет: если не прекратит боевые действия, то потеряет власть. Пока я не вижу предпосылок для такого сценария - наоборот, можно ожидать эскалации со стороны Кремля. Как видите, Путин пытается накануне зимы наносить удары по критической инфраструктуре. Он не заинтересован в мире, ведь для него остановка войны будет означать риск потери власти - и он это очень хорошо понимает", - подчеркнул Александр Мережко.

Что говорит эксперт

В теории, война действительно может завершиться в период от 2 месяцев до года, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Однако для этого должен совпасть ряд факторов, один из основных – прекращение поддержки России со стороны Китая.

"Поэтому многое зависит от того, состоятся ли переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Если действительно будет перекрыт "кран" военной помощи России, если мир согласится на наше предложение и мы осуществим большой компромисс - например, согласимся на замораживание линии боевого соприкосновения при условии, что мы и в дальнейшем будем возвращать наши территории дипломатическим путем - и, что не менее важно, если Украина войдет в европейскую архитектуру безопасности, - тогда картина может измениться. Именно поэтому мы предлагаем помощь в сбивании российских дронов и приняли противоречивое для общества решение об открытии рынка оружия.

Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - подчеркнул Жмайло.

Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

