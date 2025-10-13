Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Следует готовиться к продолжению войны, считает Эдуард Боднюк.

Россия не намерена останавливаться - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ

Быстрой демобилизации вряд ли следует ожидать

Конца полномасштабной войны пока не видно

Нужно сделать так, чтобы Россия больше не захотела воевать с Украиной

Быстрой демобилизации в Украине вряд ли следует ожидать, поскольку конца полномасштабной войны пока не видно. Об этом заявил командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.

"Поэтому мобилизация необходима"

В интервью Новинарня он рассказал о том, что для того, чтобы произошла демобилизация, нужно, чтобы на место одних военных пришли другие.

"Поэтому мобилизация необходима. Мы живём в демократическом обществе, у нас даже армия частично демократична, хотя с точки зрения порядка ведения боевых действий и всех документов армия — это не вещь демократии. Это очень холодная штука, к которой нужно привыкнуть", - считает Боднюк.

России война с Украиной должна стать ненужной

По его словам, чтобы мобилизация не провалилась, люди должны видеть перспективу, а не страх перед ТЦК. Сам военный намерен продолжать воевать и считает, что нужно готовиться к войне, а не к миру и демобилизации, поскольку Россия никогда не остановится.

"Путь Украины — военным образом дать России понять, что у неё нет ни единого шанса. Нам не нужен мир с Россией. Они нам не нужны как друзья. Нам с ними нужна война, но такая, которая будет напоминать России, что у неё нет ни единого шанса. Потому что они уже понесли такие потери, что им этого просто не нужно. "Пожалуйста". Вот так они должны говорить. "Пожалуйста, нам не нужна война с Украиной", - подчеркнул Эдуард Боднюк.

Что говорит эксперт

В теории – война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

О персоне: Эдуард Боднюк Эдуард Боднюк – командир 3-й роты беспилотных систем Black Raven 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Третья рота беспилотных систем Black Raven была задействована на Добропольском направлении Донецкой области в срезании выступа из-за прорыва россиян. Позывной Боднюка – "Штык". Пришел в Вооруженные силы Украины 24 февраля 2022 года старшим солдатом. Сначала дослужился до сержанта, а потом прошел ускоренные офицерские курсы и стал младшим лейтенантом, пишет Новинарня.

