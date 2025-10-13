Укр
Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Андрей Ганчук
13 октября 2025, 10:58
Следует готовиться к продолжению войны, считает Эдуард Боднюк.
ВСУ, войска РФ
Россия не намерена останавливаться - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ

Кратко:

  • Быстрой демобилизации вряд ли следует ожидать
  • Конца полномасштабной войны пока не видно
  • Нужно сделать так, чтобы Россия больше не захотела воевать с Украиной

Быстрой демобилизации в Украине вряд ли следует ожидать, поскольку конца полномасштабной войны пока не видно. Об этом заявил командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.

"Поэтому мобилизация необходима"

В интервью Новинарня он рассказал о том, что для того, чтобы произошла демобилизация, нужно, чтобы на место одних военных пришли другие.

"Поэтому мобилизация необходима. Мы живём в демократическом обществе, у нас даже армия частично демократична, хотя с точки зрения порядка ведения боевых действий и всех документов армия — это не вещь демократии. Это очень холодная штука, к которой нужно привыкнуть", - считает Боднюк.

России война с Украиной должна стать ненужной

По его словам, чтобы мобилизация не провалилась, люди должны видеть перспективу, а не страх перед ТЦК. Сам военный намерен продолжать воевать и считает, что нужно готовиться к войне, а не к миру и демобилизации, поскольку Россия никогда не остановится.

"Путь Украины — военным образом дать России понять, что у неё нет ни единого шанса. Нам не нужен мир с Россией. Они нам не нужны как друзья. Нам с ними нужна война, но такая, которая будет напоминать России, что у неё нет ни единого шанса. Потому что они уже понесли такие потери, что им этого просто не нужно. "Пожалуйста". Вот так они должны говорить. "Пожалуйста, нам не нужна война с Украиной", - подчеркнул Эдуард Боднюк.

Что говорит эксперт

В теории – война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, это якобы шаг к эскалации, поэтому не исключено обсуждение такого вопроса лично с главой Кремля Владимиром Путиным.

В России начались проблемы с набором в войска, кандидаты в оккупанты уже не хотят идти в армию даже за большие деньги, отметили в Институте изучения войны. Аналитики акцентировали внимание на том, что Путину, возможно, придется объявить мобилизацию резерва или начать реальные мирные переговоры.

ВСУ отбросили россиян на Донбассе, есть успехи вблизи четырех населенных пунктов, отметили в DeepState. В частности, бойцам Сил обороны удалось оттеснить вражеские силы в районах населенных пунктов Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр, а также Новопавловки на Покровском направлении.

О персоне: Эдуард Боднюк

Эдуард Боднюк – командир 3-й роты беспилотных систем Black Raven 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Третья рота беспилотных систем Black Raven была задействована на Добропольском направлении Донецкой области в срезании выступа из-за прорыва россиян.

Позывной Боднюка – "Штык".

Пришел в Вооруженные силы Украины 24 февраля 2022 года старшим солдатом. Сначала дослужился до сержанта, а потом прошел ускоренные офицерские курсы и стал младшим лейтенантом, пишет Новинарня.

ВСУ российские войска война России и Украины
