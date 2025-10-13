"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты Tomahawk

"Томагавки" – это новая стадия агрессии, считает глава Белого дома.

Трамп рассказал, как может повлиять на Путина через поставки оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Трамп зготов отправить Украине Tomahawk, если война с РФ не будет урегулирована

Трамп назвал Tomahawk "невероятным и мощным оружием"

США должны понимать, как Украина будет использовать ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Об этом глава Белого дома сказал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Трамп охарактеризовал Tomahawk как "невероятное, очень мощное оружие" и добавил, что перед окончательным решением может обсудить этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным.

"Я могу поговорить с ним (Путиным – ред). Я могу сказать: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине – ред.) Tomahawk". Я могу так сказать... Честно говоря, России это не нужно", - заявил президент США.

Он уточнил, что "томагавки – это новая стадия агрессии". По его словам, США должны знать, как именно Украина планирует их использовать, прежде чем принимать решение об их поставке.

Также Трамп прокомментировал свою политику в отношении войны в Украине.

"Байден дал им (Украине – ред.) 350 миллиардов долларов. Мы не дали им ничего. Но мы дали им уважение и некоторые другие вещи, откровенно говоря", – заявил президент США.

Отвечая на вопрос о возможности применения опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС к украинскому контексту, Трамп отметил важность настойчивости.

"Я думаю, что никогда нельзя сдаваться. Просто никогда не сдавайтесь", – сказал Трамп.

Он назвал украинцев "очень хорошими бойцами" и выразил мнение, что Путин "выглядел бы прекрасно", если бы решил этот вопрос.

"А если он этого не сделает, то для него это плохо закончится", – добавил Трамп.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

Как писал Главред, 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

6 октября во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что "почти принял решение" об отправке ракет, но сначала хочет получить ответы на ряд вопросов, в частности относительно планов их использования украинской стороной.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях.

Как Украина сможет применить Tomahawk: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что если бы Украина получила несколько сотен ракет Tomahawk и атаковала бы ими Россию, то ВСУ могли бы похоронить российскую энергетику.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику", - сказал военный эксперт в интервью Главреду.

По мнению Жданова, если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить.

