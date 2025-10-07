Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

Трамп подчеркивает, что хочет убедиться в безопасном использовании Tomahawk перед окончательным решением.

Трамп обсуждает возможность передачи Украине ракет Tomahawk/ коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Кратко:

Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk

США могут предоставить Украине ракеты Tomahawk после уточнений

Президент США почти принял решение об отправке вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обращался к Трампу с такой просьбой во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

6 октября во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что "почти принял решение" об отправке ракет, но сначала хочет получить ответы на ряд вопросов, в частности относительно планов их использования украинской стороной:

"Я уже примерно принял решение, если подумать. Да, я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они их будут посылать. Я бы поставил этот вопрос".

В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что война между Россией и Украиной "никогда не должна была начаться" и назвал ее последствия "плохим решением с обеих сторон". По его словам, в этом конфликте никто не выглядит хорошо:

"На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч".

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

На вопрос журналистов относительно дальности ракет Tomahawk Трамп ответил:

"Нет, знаю. Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации".

Аналитическое экспертное мнение

Как отметил в эфире 24 канала Иван Тимочко, одновременная передача Украине ракет Tomahawk в тактико-технических характеристиках армии США и разрешение на удары вглубь РФ кардинально повысят нашу ударную способность. Это не просто новые боеприпасы - это другой уровень боеспособности, который позволяет влиять на логистические цепи противника на сотни и тысячи километров. Об этом пишет Главред.

По оценке Тимочко, в случае получения Tomahawk и права поражать цели на расстоянии до ~3 тыс. км в зоне поражения окажутся среднеуровневая вражеская логистика, склады и арсеналы, аэродромы, полевые штабы и другие критические объекты. Системные удары по этим целям смогут не только наносить точечные потери, но и ослаблять возможности противника по пополнению запасов, передислокации техники и организации ударных действий.

Тимочко обращает внимание на практический опыт: "Это то все, что будет уничтожаться нашими ударами. Мы знаем, что даже удары ATACMS по российским базам или аэродромам, которые они эксплуатируют на оккупированных территориях Украины, для них всегда были очень болезненными и с большими потерями". Итак, появление Tomahawk в составе вооружений и политика разрешенных целей могут существенно изменить оперативную и стратегическую динамику на фронте.

Tomahawk для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Кроме того, бывший российский дипломат Борис Бондарев прокомментировал вероятность передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, ранее Владимир Зеленский разнес Белый дом за слив информации о Tomahawk в прессу. По словам главы государства, инцидент показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

