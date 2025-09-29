Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

Экспортные ракеты имеют радиус действия до 300 км и технологически они ограничены в своих возможностях.

Важными являются количество и системность поставок ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Что сказал Иван Тимочко:

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, какие возможности появятся у украинских военных, если США согласятся передавать нам ракеты Tomahawk параллельно с разрешением наносить удары вглубь РФ. Об этом он говорил в эфире "24 Канала".

"Tomahawk экспортного варианта - это одно дело. Но если это будет передача оружия в тактико-технических характеристиках, которые применяются к этому оружию американской армией, - это совершенно другой уровень. Экспортные ракеты имеют радиус действия до 300 км и технологически они ограничены в своих возможностях, поскольку самое современное, самое новое оборудование на них не ставится из-за передачи в другую страну. Но уровень технологичности даже этих ракет оказался на несколько порядков выше, чем российские системы ПВО", - отметил Тимочко. видео дня

По его словам, если Украина получит Tomahawk и разрешение поражать вражеские объекты в радиусе 3 тыс. км, то в зоне поражения окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы и т. д.

"Это то все, что будет уничтожаться нашими ударами. Мы знаем, что даже удары ATACMS по российским базам или аэродромам, которые они эксплуатируют на оккупированных территориях Украины, для них всегда были очень болезненны и с большими потерями", - отметил Тимочко.

По его словам, важными также являются количество и системность поставок ракет.

"Чем больше ракет, тем больше специалистов можно подготовить и больше задач одномоментно можно выполнять", - говорит он.

Он напомнил, что Украина активно развивает свою ракетную программу, понимая: чем больше номенклатура ракет - тем труднее противнику им противодействовать и легче нам выполнять разного уровня задачи на разную глубину.

"Даже если экспортный вариант (дальность ракет до 300 км), но в большом количестве, то это будет давать возможность применять наши ракеты на стратегическую глубину противника - 1 тыс. км+. Тогда как ракетами союзников уделять внимание вражеским объектам в радиусе 300 км", - пояснил Тимочко.

Инфографика: Главред

Цели для ударов Tomahawk

Получив ракеты Tomahawk, Украина сможет наносить ракетные удары по 60 регионам страны-агрессора РФ, пишет издание Агентство.

Уточняется, что американские ракеты Tomahawk в случае их передачи Киеву смогут долетать до Тюмени на востоке и до Мурманска и Архангельска на севере.

Всего в зоне поражения окажутся около 60 регионов европейской части РФ, на Урале и в Сибири. В их числе Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Оружие для Украины - главное:

Просьба о передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности, в теории способных поражать цели в Москве, прозвучала от президента Украины во время его закрытой встречи с главой Белого дома. В беседе с Трампом Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения".

Ранее сообщалось о том, что Украина получит доступ к новым ракетам. Новые боеприпасы обеспечат тысячи единиц ежегодно и повысят точность поражения целей на большой дальности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина получит очень важные ракеты. Украина получит новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

