Пыль исчезает как по волшебству: один приём — и дом сияет неделями

Регулярное наведение порядка играет важную роль в создании чистого и комфортного дома.

Как легко избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Обычный резиновый скребок отлично справляется с пылью на полу

Главное — не использовать один и тот же скребок для пола и стекла

Уборка в ванной редко входит в список любимых дел, но есть простой приём, который заметно ускоряет процесс.

Оказывается, обычный резиновый скребок, которым обычно убирают воду со стекла душевой кабины, отлично справляется и с полом, пишет Express.

Тот, кто попробовал использовать отдельный пластиковый скребок именно для пола, отмечает, что уборка стала занимать считанные минуты. На быстрый сбор пыли и волос уходит меньше полуминуты, а вся ванная приводится в порядок менее чем за пять минут.

Главное — не использовать один и тот же скребок для пола и стекла, чтобы не переносить грязь обратно на душевую перегородку.

Как быстро убрать пыль с пола в ванной:

Сначала проводится сухая очистка (пол можно быстро пройти метлой, начиная с углов и труднодоступных мест — возле унитаза и вдоль стен. Альтернатива — микрофибровая швабра или пылесос с насадкой для твёрдых покрытий, которые хорошо собирают пыль и волосы);

После этого мусор собирают совком и сразу выбрасывают.

Завершающий этап — лёгкая влажная уборка (достаточно слегка смоченной швабры или салфетки из микрофибры, чтобы убрать остатки пыли и освежить поверхность. Важно не переувлажнять пол, особенно если он выложен плиткой или покрыт ламинатом).

Такой подход позволяет поддерживать чистоту в ванной быстро и без лишних усилий.

/ Инфографика: Главред

Регулярное наведение порядка в гостиной играет важную роль в создании чистого и комфортного дома. Такая уборка положительно влияет на самочувствие, помогает поддерживать здоровую атмосферу и делает пространство более уютным как для домочадцев, так и для гостей. Выделяя время на уход за гостиной, человек фактически вкладывается в удобство и внешний вид своего жилья.

Процесс обычно начинают с пола: его пылесосят или подметают, убирая накопившуюся пыль и мусор. После этого переходят к поверхностям — влажной салфеткой протирают мебель, полки, технику и другие предметы интерьера, чтобы удалить осевшую пыль и придать комнате опрятный вид.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

