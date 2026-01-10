Пыль исчезает как по волшебству: один приём — и дом сияет неделями

Вы узнаете:
- Обычный резиновый скребок отлично справляется с пылью на полу
- Главное — не использовать один и тот же скребок для пола и стекла
Уборка в ванной редко входит в список любимых дел, но есть простой приём, который заметно ускоряет процесс.
Оказывается, обычный резиновый скребок, которым обычно убирают воду со стекла душевой кабины, отлично справляется и с полом, пишет Express.
Тот, кто попробовал использовать отдельный пластиковый скребок именно для пола, отмечает, что уборка стала занимать считанные минуты. На быстрый сбор пыли и волос уходит меньше полуминуты, а вся ванная приводится в порядок менее чем за пять минут.
Главное — не использовать один и тот же скребок для пола и стекла, чтобы не переносить грязь обратно на душевую перегородку.
Как быстро убрать пыль с пола в ванной:
- Сначала проводится сухая очистка (пол можно быстро пройти метлой, начиная с углов и труднодоступных мест — возле унитаза и вдоль стен. Альтернатива — микрофибровая швабра или пылесос с насадкой для твёрдых покрытий, которые хорошо собирают пыль и волосы);
- После этого мусор собирают совком и сразу выбрасывают.
- Завершающий этап — лёгкая влажная уборка (достаточно слегка смоченной швабры или салфетки из микрофибры, чтобы убрать остатки пыли и освежить поверхность. Важно не переувлажнять пол, особенно если он выложен плиткой или покрыт ламинатом).
Такой подход позволяет поддерживать чистоту в ванной быстро и без лишних усилий.
Смотрите видео - правильная уборка:
Регулярное наведение порядка в гостиной играет важную роль в создании чистого и комфортного дома. Такая уборка положительно влияет на самочувствие, помогает поддерживать здоровую атмосферу и делает пространство более уютным как для домочадцев, так и для гостей. Выделяя время на уход за гостиной, человек фактически вкладывается в удобство и внешний вид своего жилья.
Процесс обычно начинают с пола: его пылесосят или подметают, убирая накопившуюся пыль и мусор. После этого переходят к поверхностям — влажной салфеткой протирают мебель, полки, технику и другие предметы интерьера, чтобы удалить осевшую пыль и придать комнате опрятный вид.
Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.
Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.
Вам может быть интересно:
- Известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника
- Как убрать червей из черешни: проверенный метод
- Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред